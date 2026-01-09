ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद पुलिस की हिरासत में

डेरेक ओ'ब्रायन ने मीडिया से कहा, आप देख रहे हैं कि यहां सांसदों के साथ क्या हो रहा है। वहीं, महुआ मोइत्रा ने कहा, हम भाजपा को हराएंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। मोइत्रा ने आगे कहा, हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने अपने 'वसूली निदेशालय' (प्रवर्तन निदेशालय) को हमारी पार्टी पर लूटपाट करने, राजनीतिक जासूसी करने और हमारे चुनावी डेटा और दस्तावेज चुराने के लिए भेजा। ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों है, किसी और विपक्षी नेता में वह हिम्मत नहीं है, जो दीदी (ममता बनर्जी) ने गुरुवार को हमारी पार्टी के दस्तावेज बचाने के लिए किया।