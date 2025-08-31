Patrika LogoSwitch to English

Operation Sindoor में पाकिस्तान के मददगार चीन के राष्ट्रपति से आज पीएम मोदी की आमने-सामने बात

PM Modi China Visit: भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान, विश्वास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और जीत-जीत सहयोग की भावना से संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

भारत

Devika Chatraj

Aug 31, 2025

PM Modi and Xi Jinping
चीनी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मुलाकात (X)

भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) ने हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान, विश्वास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और जीत-जीत सहयोग की भावना से संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

डोभाल-वांग वार्ता के प्रमुख परिणाम

डोभाल और वांग यी के बीच हुई 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में पांच ठोस परिणाम सामने आए। इनमें सीमा निर्धारण में शीघ्र सफलता के लिए परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (DMCC) के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन शामिल है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में सीमा संबंधी व्यवस्थाओं को दोहराने और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश पर रियायतें देने पर भी चर्चा हुई।

पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने की दिशा में कदम

अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूर्वी लद्दाख के दो प्रमुख टकराव बिंदुओं, देपसांग और डेमचोक, से सैनिकों की वापसी हुई। इस प्रगति ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप कैलाश मानसरोवर यात्रा को छह साल बाद फिर से शुरू करने, चीनी पर्यटकों के लिए भारतीय वीजा और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को बहाल करने पर सहमति बनी।

ऑपरेशन सिंदूर से उत्पन्न चुनौतियां

हालांकि, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को चीन की सक्रिय सहायता के सबूत मिलने से दोनों देशों के संबंधों को झटका लगा। भारत ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन वांग यी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि चीन-पाकिस्तान संबंध किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाते।

SCO शिखर सम्मेलन और भविष्य की योजनाएं

वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तियानजिन शिखर सम्मेलन (31 अगस्त-1 सितंबर 2025) में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से निमंत्रण दिया। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी लाने के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तैनात 50,000-60,000 सैनिकों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्ष और प्रयासों पर सहमत हुए हैं।

द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का चीन पर आयात निर्भरता, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल और औद्योगिक कच्चे माल में, एक प्रमुख मुद्दा रहा। दोनों पक्ष व्यापार असंतुलन को कम करने और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।

