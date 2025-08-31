Operation Sindoor में पाकिस्तान के मददगार चीन के राष्ट्रपति से आज पीएम मोदी की आमने-सामने बात

अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूर्वी लद्दाख के दो प्रमुख टकराव बिंदुओं, देपसांग और डेमचोक, से सैनिकों की वापसी हुई। इस प्रगति ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप कैलाश मानसरोवर यात्रा को छह साल बाद फिर से शुरू करने, चीनी पर्यटकों के लिए भारतीय वीजा और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को बहाल करने पर सहमति बनी।