फर्जी दस्तावेज पर रह रही ट्रांसजेंडर ‘गुरु मां’ गिरफ्तार, 30 साल से जमाया डेरा

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की सख्ती ने एक और बड़ा खुलासा किया है। शिवाजी नगर पुलिस ने रफीक नगर इलाके से बांग्लादेशी मूल की ट्रांसजेंडर महिला बाबू अयान खान उर्फ ज्योति उर्फ 'गुरु मां' को गिरफ्तार किया है। यह महिला पिछले 30 वर्षों से फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे मुंबई में राज कर रही थी और 300 से अधिक फॉलोअर्स की 'गुरु' बनी हुई थी। पुलिस का दावा है कि उसके नाम पर मुंबई के गोवंडी, रफीक नगर समेत कई इलाकों में 20 से ज्यादा संपत्तियां हैं।