Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Viral Video: चांदी के झुमके पहन बाइक चलाते अंकल ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, वायरल वीडियो ने जीता दिल

Viral Jhumka Uncle Video: चांदी के झुमके पहन कर बाइक चलाते बुज़ुर्ग व्यक्ति का वीडियो इंटरनेट पर छा गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत

MI Zahir

Aug 25, 2025

Viral Jhumka Uncle Video
चांदी के झुमके पहन कर बाइक चलाते अंकल वायरल हो गए। ( फोटो: Instagram/ ashok_alafa.)

Viral Jhumka Uncle Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों तमिलनाडु की रोड पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का वीडियो ज़बरदस्त वायरल (Viral Jhumka Uncle) हो रहा है, जिसमें एक अंकल भारी-भरकम चांदी के झुमके पहन कर बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। यह वायरल वीडियो (Elderly man viral video) देख कर लोग न हैरान हैं, बल्कि उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इस वीडियो में सफेद शर्ट और पैंट पहने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति सड़क पर बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, और उनके कानों में चमकते हुए चांदी के बड़े झुमके (Bike ride with earrings) हैं। यह नजारा देख कर हर कोई चौंक गया। ऐसा माना जा रहा है कि यह वीडियो उनके पीछे चल रही एक गाड़ी में बैठे राहगीर ने रिकॉर्ड किया। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के बीच यह छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया और जब इसे ऑनलाइन शेयर किया गया, तो देखते ही देखते वायरल (Trending fashion moment) हो गया। इस फनी वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ashok_alafa नाम के यूजर ने शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

Viral Video: अनन्या पांडे की पसंदीदा लाबूबू गुड़िया को भारतीय महिला ने माना ‘चीनी भगवान’
विदेश
Labubu Doll Worship Viral Video

लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

नेटिज़न्स ने इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के आत्मविश्वास और स्टाइल की तारीफों के पुल बांध दिए। कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो 'प्रेरणादायक' है क्योंकि उन्होंने समाज की परंपरागत सोच की परवाह किए बिना अपने अंदाज़ में जीने का साहस दिखाया। कुछ ने उन्हें 'झुमका अंकल' का नाम दे दिया तो कुछ ने लिखा – "Confidence level = झुमका अंकल!"

4 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके, 14 लाख लोगों ने लाइक किया

खास बात यह है कि यह वीडियो अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जबकि 14 लाख लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। इन अंकल का यह अवतार और अंदाज देख कर लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बड़े मजेदार कमेंट और रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने कहा, 'पूकी अंकल।' दूसरे ने लिखा, 'सिर्फ लड़कियां ही क्यों सारे मजे करें।' तीसरे यूज ने कहा, 'अंकल का फैशन तो बड़ा यूनिक है।' एक और यूजर ने कमेंट किया, 'काश इनका चेहरा भी दिख जाता।'

कमेंट में क्या कहा लोगों ने ?

सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिक्रियाएं इस तरह थीं:

"बुज़ुर्ग हो या युवा, स्टाइल सबका होता है!"

"ये झुमके अब फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं।"

"Uncle is the real diva of the day!"

ट्रेंडिंग क्यों हुआ ये वीडियो ?

आत्मविश्वास से भरा लुक।

लीक से हट कर स्टाइल।

उम्र को चुनौती देने वाला अंदाज़।

वीडियो की ऑर्गेनिक और असंवारेज्ड फील।

अब सवाल उठता है – ये बुज़ुर्ग हैं कौन? कहां से हैं ?

क्या ये उनका रोज़ का स्टाइल है या किसी खास मौके का हिस्सा ?

वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अंकल किस शहर के हैं और उन्होंने यह झुमका पहनने का फैसला क्यों किया ?

क्या ये ट्रेंड का हिस्सा है या आत्म-अभिव्यक्ति का रूप ?

लोग इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने लगे हैं

यह वीडियो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि समाज में उम्र और जेंडर को लेकर बनी रूढ़ियों को तोड़ने की कहानी भी कहता है। यह एक उदाहरण है कि कैसे सामाजिक स्वीकृति के परे जाकर कोई व्यक्ति खुद को खुलकर पेश कर सकता है। साथ ही, ये वीडियो दिखाता है कि भारत जैसे देश में भी लोग अब इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने लगे हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो।

आत्मविश्वास और मौलिकता किसी उम्र की मोहताज नहीं

बहरहाल इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आत्मविश्वास और मौलिकता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। यह वीडियो उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। झुमका पहनने वाले अंकल ने ये दिखा दिया कि स्टाइल का कोई जेंडर या उम्र नहीं होता!

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

एंटरटेनमेंट वीडियो

फैशन

फैशन ट्रेंड

Traffic police

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

26 Aug 2025 12:48 pm

Published on:

25 Aug 2025 09:06 pm

Hindi News / National News / Viral Video: चांदी के झुमके पहन बाइक चलाते अंकल ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, वायरल वीडियो ने जीता दिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.