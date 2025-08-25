Viral Video: चांदी के झुमके पहन बाइक चलाते अंकल ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, वायरल वीडियो ने जीता दिल

Viral Jhumka Uncle Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों तमिलनाडु की रोड पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का वीडियो ज़बरदस्त वायरल (Viral Jhumka Uncle) हो रहा है, जिसमें एक अंकल भारी-भरकम चांदी के झुमके पहन कर बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। यह वायरल वीडियो (Elderly man viral video) देख कर लोग न हैरान हैं, बल्कि उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इस वीडियो में सफेद शर्ट और पैंट पहने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति सड़क पर बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, और उनके कानों में चमकते हुए चांदी के बड़े झुमके (Bike ride with earrings) हैं। यह नजारा देख कर हर कोई चौंक गया। ऐसा माना जा रहा है कि यह वीडियो उनके पीछे चल रही एक गाड़ी में बैठे राहगीर ने रिकॉर्ड किया। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के बीच यह छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया और जब इसे ऑनलाइन शेयर किया गया, तो देखते ही देखते वायरल (Trending fashion moment) हो गया। इस फनी वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ashok_alafa नाम के यूजर ने शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है।