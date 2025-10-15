बिहार में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 20 से अधिक CISF जवान घायल

CISF जवान से भरी बस का एक्सीडेंट (File Photo)
बिहार के सारण जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में CISF के 20 से अधिक जवान घायल हो गए। आरा-छपरा मार्ग पर वीर कुंवर सिंह सेतु के पास बालू लदे एक ट्रक ने जवानों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को तत्काल छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
पुलिस के अनुसार, CISF के जवान ड्यूटी के सिलसिले में रोहतास के डेहरी से सिवान की ओर जा रहे थे। बस में तकनीकी खराबी के कारण पुल पर रुक गई थी, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बस के पिछले हिस्से में जबरदस्त धक्का मार दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक का अगला भाग भी चूर-चूर हो गया। हादसे में बस चालक समेत 22 जवान चोटिल हुए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
घायल एक जवान ने बताया, "हम लोग ड्यूटी पर जा रहे थे। बस अचानक रुक गई और हम कुछ समझ पाते इससे पहले ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। सबके चीखने की आवाज से मौके पर लोग दौड़े।" ट्रक चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है।
सारण के एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, "हादसे की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। सभी घायल जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।" स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है और ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से
डायवर्ट किया गया है।
