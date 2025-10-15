बिहार में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 20 से अधिक CISF जवान घायल

पुलिस के अनुसार, CISF के जवान ड्यूटी के सिलसिले में रोहतास के डेहरी से सिवान की ओर जा रहे थे। बस में तकनीकी खराबी के कारण पुल पर रुक गई थी, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बस के पिछले हिस्से में जबरदस्त धक्का मार दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक का अगला भाग भी चूर-चूर हो गया। हादसे में बस चालक समेत 22 जवान चोटिल हुए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।