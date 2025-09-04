इस राज्य में बड़ी पार्टी ने BJP गठबंधन का छोड़ा साथ, जानें लोकसभा में AMMK के कितने सदस्य?

अप्रैल या मई 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ, तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन, अन्नाद्रमुक और भाजपा के नेतृत्व वाला गुट प्रमुख भूमिका में बने हुए हैं, जबकि नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) और टीवीके ने पुष्टि की है कि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे।