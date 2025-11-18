दिल्ली के दो CRPF स्कूल और चार अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली में बम की धमकी (File Photo)
BombThreat in Delhi: दिल्ली में आतंक का एक नया साया मंडराने लगा है। आज सुबह दिल्ली की तीन प्रमुख अदालतों साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट और दो CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल जैश-ए-मोहम्मद के नाम से भेजा गया है। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। तीनों कोर्ट परिसरों में तुरंत बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
साकेत कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। कम से कम दो घंटे तक सभी कोर्ट कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई हैं। बम स्क्वॉड ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक लंच के बाद ही कोर्ट फिर से खुलेगा। रोहिणी और पटियाला हाउस कोर्ट में भी इसी तरह की सघन चेकिंग चल रही है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लाल किला कार बम कांड में गिरफ्तार दूसरे आरोपी की आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। ठीक उसी दौरान यह धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है।
लाल किले पर हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस मामले की जांच केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी भी निगरानी के दायरे में है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी यूनिवर्सिटी से ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच में जुटी हुई हैं। पूरे दिल्ली में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। तीन दिन में दो बड़े आतंकी अलर्ट ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
