दिल्ली के दो CRPF स्कूल और चार अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

लाल किले पर हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस मामले की जांच केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी भी निगरानी के दायरे में है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी यूनिवर्सिटी से ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच में जुटी हुई हैं। पूरे दिल्ली में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। तीन दिन में दो बड़े आतंकी अलर्ट ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।