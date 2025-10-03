दहशरे के दिन इस वजह से एक दूसरे को लाठी-डंडे से पीटते हैं दो गुट, पारंपरिक लड़ाई में 2 लोगों की मौत और 100 घायल

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में दशहरा समारोह के दौरान लाठी-डंडों की लड़ाई में दो लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। दो गुटों ने एक-दूसरे पर हमला किया, जिसमें 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना देवरगट्टू गांव में हुई 2 min read