एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान दो पैरा कमांडो लापता, खराब मौसम ने बढ़ाई चुनौतियां

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकणाग क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में एक संयुक्त एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के दो पैरा कमांडो लापता हो गए हैं।

जम्मू

Oct 08, 2025

भारतीय सेना के दो पैरा कमांडो लापता (ANI)

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकणाग क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में एक संयुक्त एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के दो पैरा कमांडो लापता हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह घटना आज दोपहर अचानक खराब हो चुके मौसम के कारण हुई, जब तेज हवाओं, भारी बारिश और घने कोहरे ने दृश्यता को लगभग शून्य कर दिया। सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन दुर्गम इलाके और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अभियान में भारी चुनौतियां आ रही हैं।

08 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / National News / एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान दो पैरा कमांडो लापता, खराब मौसम ने बढ़ाई चुनौतियां

