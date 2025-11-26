1983 नेल्ली नरसंहार पर 42 साल बाद उजागर हुई दो रिपोर्टें, सुलझी 3000 हत्याओं की गुत्थी

असम आंदोलन के बीच 1983 में हुए असम विधानसभा चुनाव के दौरान नेल्ली में हुए नरसंहार के 42 साल बाद दो जांच रिपोर्टों ने उजाला देखा है। इस नरसंहार में आधिकारिक रूप से 1800 और गैर-सरकारी जानकारी में 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में नेल्ली नरसंहार को लेकर दो जांच रिपोर्टें रखी। पहली रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता वाले आयोग की है। दूसरी रिपोर्ट उस समय आंदोलनरत छात्र संगठनों की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.यू. मेहता की अध्यक्षता में गठित गैर-सरकारी न्यायिक जांच आयोग की है।