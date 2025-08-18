Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली के दो स्कूल समेत एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat in Delhi School: दिल्ली में आज सुबह अलग-अलग Gmail ID से दो स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

भारत

Devika Chatraj

Aug 18, 2025

Bomb Threat in Delhi
दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (File Photo)

Bomb Threat: दिल्ली के द्वारका इलाके में सोमवार सुबह दो स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल (सेक्टर-4), और श्री राम वर्ल्ड स्कूल (सेक्टर-10) को तुरंत खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान में जुट गईं।

अलग-अलग Gmail ID से भेजी धमकी

दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 7:24 बजे धमकी की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल अलग-अलग Gmail ID से भेजे गए थे। पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट इन ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। अभी तक की जांच में स्कूलों या कॉलेज में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

स्कूलों में अफरा-तफरी

धमकी की खबर फैलते ही स्कूलों में अफरा-तफरी मच गई। बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीपीएस द्वारका ने अभिभावकों को सर्कुलर जारी कर सूचित किया कि स्कूल बसों और निजी वाहनों से आने वाले बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। स्कूल ने गेट नंबर 1 और 7 से बच्चों को अभिभावकों को सौंपने की व्यवस्था की। सोमवार के लिए निर्धारित सभी परीक्षाएं और गतिविधियां स्थगित कर दी गईं।

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली के शिक्षण संस्थानों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। पिछले कुछ महीनों में डीपीएस द्वारका सहित कई स्कूलों और कॉलेजों को बार-बार धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जो ज्यादातर झूठे साबित हुए हैं। जुलाई 2025 में भी दिल्ली के 20 से अधिक स्कूलों को इसी तरह की धमकियां
मिली थीं। पिछले साल मई से दिसंबर तक दिल्ली में 50 से अधिक बम धमकियां दर्ज की गई थीं, जिनमें से कुछ मामलों में छात्रों द्वारा शरारत की पुष्टि हुई थी।

पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम यूनिट की मदद से धमकियों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी धमकियां अक्सर शरारतपूर्ण या साइबर स्टंट का हिस्सा होती हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा। पुलिस ने अभिभावकों और नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 10:13 am

Hindi News / National News / दिल्ली के दो स्कूल समेत एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.