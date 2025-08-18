दिल्ली के दो स्कूल समेत एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम यूनिट की मदद से धमकियों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी धमकियां अक्सर शरारतपूर्ण या साइबर स्टंट का हिस्सा होती हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा। पुलिस ने अभिभावकों और नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।