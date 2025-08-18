दिल्ली के दो स्कूल समेत एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat: दिल्ली के द्वारका इलाके में सोमवार सुबह दो स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल (सेक्टर-4), और श्री राम वर्ल्ड स्कूल (सेक्टर-10) को तुरंत खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान में जुट गईं।
दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 7:24 बजे धमकी की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल अलग-अलग Gmail ID से भेजे गए थे। पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट इन ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। अभी तक की जांच में स्कूलों या कॉलेज में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
धमकी की खबर फैलते ही स्कूलों में अफरा-तफरी मच गई। बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीपीएस द्वारका ने अभिभावकों को सर्कुलर जारी कर सूचित किया कि स्कूल बसों और निजी वाहनों से आने वाले बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। स्कूल ने गेट नंबर 1 और 7 से बच्चों को अभिभावकों को सौंपने की व्यवस्था की। सोमवार के लिए निर्धारित सभी परीक्षाएं और गतिविधियां स्थगित कर दी गईं।
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली के शिक्षण संस्थानों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। पिछले कुछ महीनों में डीपीएस द्वारका सहित कई स्कूलों और कॉलेजों को बार-बार धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जो ज्यादातर झूठे साबित हुए हैं। जुलाई 2025 में भी दिल्ली के 20 से अधिक स्कूलों को इसी तरह की धमकियां
मिली थीं। पिछले साल मई से दिसंबर तक दिल्ली में 50 से अधिक बम धमकियां दर्ज की गई थीं, जिनमें से कुछ मामलों में छात्रों द्वारा शरारत की पुष्टि हुई थी।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम यूनिट की मदद से धमकियों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी धमकियां अक्सर शरारतपूर्ण या साइबर स्टंट का हिस्सा होती हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा। पुलिस ने अभिभावकों और नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।