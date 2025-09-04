Breaking: पलामू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, दो जवान शहीद; एक की हालत गंभीर

यह इलाका लंबे समय से टीएसपीसी का गढ़ माना जाता है। शशिकांत गंझू इसी क्षेत्र से पलामू और चतरा जिलों में संगठन की गतिविधियों को नियंत्रित करता रहा है। झारखंड सरकार ने उस पर दस लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।