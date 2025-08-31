जम्मू-कश्मीर में दो आतंकी ढेर, गोला-बारूद समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान आजमाबाद निवासी तारिक शेख और चैंबर गांव निवासी रियाज अहमद के रूप में हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान इनके पास से दो राइफल और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं।पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। पूछताछ के बाद पुलिस ने जलियां गांव में तारिक शेख के किराए के मकान पर छापा मारा, जहां से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए।
यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।अधिकारियों ने बताया कि दोनों आतंकवादियों से पूछताछ जारी है ताकि उनके नेटवर्क और अन्य संभावित योजनाओं का पता लगाया जा सके। इस सफल ऑपरेशन से क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।