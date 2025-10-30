‘कैब ड्राइवर आ गया’, ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत दोसांझ पर रेसिस्ट कमेंट, भड़के सिंगर

दिलजीत दोसांझ पर रेसिस्ट कमेंट (ANI)
पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अपनी 'AURA वर्ल्ड टूर' के तहत ऑस्ट्रेलिया में धूम मचा रहे हैं। हर कॉन्सर्ट में लाखों प्रशंसक उमड़ रहे हैं, लेकिन इसी उत्साह के बीच दिलजीत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में भी उन्हें रेसिस्ट कमेंट का सामना करना पड़ रहा है। सिडनी पहुंचने पर उन्हें ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियां झेलनी पड़ीं।
सिडनी के कॉम्बैंक स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट से ठीक पहले दिलजीत ने एक बैकस्टेज वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे स्टेज पर घूमते हुए इक्विपमेंट चेक कर रहे थे और तकनीकी खामियों को ठीक करवा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी परेशानी साझा की। दिलजीत ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया लैंड करने पर कुछ एजेंसियों ने इसकी रिपोर्ट की। किसी ने मुझे उन रिपोर्ट्स के कमेंट सेक्शन की स्क्रीनशॉट भेजी। लोग लिख रहे थे, ‘उबर ड्राइवर आ गया’ या ‘नया 7/11 कर्मचारी लैंड कर गया।’ मैंने ऐसे कई नस्लवादी कमेंट्स देखे। उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि दुनिया एक होनी चाहिए और कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए।
वीडियो में दिलजीत ने स्पष्ट किया कि ऐसी टिप्पणियां उन्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं करतीं। “मुझे कैब या ट्रक ड्राइवर से कंपेयर करने में कोई ऐतराज नहीं। अगर ट्रक ड्राइवर नहीं होंगे, तो आपके घर ब्रेड नहीं पहुंचेगा। मैं गुस्सा नहीं हूं, और मेरा प्यार सबके लिए है जिन्होंने भी ऐसी बातें कहीं। दिलजीत का यह संदेश प्रशंसकों के बीच खूब सराहा जा रहा है। कई फैंस ने कमेंट्स में उनका समर्थन किया और कहा कि वे उनकी एकता की अपील से प्रेरित हैं।
'AURA वर्ल्ड टूर' के अलावा, दिलजीत दोसांझ जल्द ही अनुपम खेर के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे। यह फिल्म भारत के वीर सैनिकों की कहानी पर आधारित है और दिलजीत इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। दिलजीत की यह घटना न केवल नस्लवाद के खिलाफ जागरूकता फैला रही है, बल्कि उनके सकारात्मक दृष्टिकोण से दुनिया भर के प्रशंसक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।
