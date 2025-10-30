‘कैब ड्राइवर आ गया’, ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत दोसांझ पर रेसिस्ट कमेंट, भड़के सिंगर

सिडनी के कॉम्बैंक स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट से ठीक पहले दिलजीत ने एक बैकस्टेज वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे स्टेज पर घूमते हुए इक्विपमेंट चेक कर रहे थे और तकनीकी खामियों को ठीक करवा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी परेशानी साझा की। दिलजीत ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया लैंड करने पर कुछ एजेंसियों ने इसकी रिपोर्ट की। किसी ने मुझे उन रिपोर्ट्स के कमेंट सेक्शन की स्क्रीनशॉट भेजी। लोग लिख रहे थे, ‘उबर ड्राइवर आ गया’ या ‘नया 7/11 कर्मचारी लैंड कर गया।’ मैंने ऐसे कई नस्लवादी कमेंट्स देखे। उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि दुनिया एक होनी चाहिए और कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए।