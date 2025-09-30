54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बढ़ी दिक्कतें, UGC ने जारी किया नोटिस

उच्च शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने देशभर के 18 राज्यों में फैले 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों पर 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर' दिशानिर्देशों का पालन न करने का आरोप है। ये नियम जून 2024 में लागू किए गए थे, जो विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शोध, छात्र संख्या और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हैं।