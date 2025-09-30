Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बढ़ी दिक्कतें, UGC ने जारी किया नोटिस

यूजीसी ने 18 राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर' नियमों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 30, 2025

UGC

UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जारी किया नोटिस (IANS)

उच्च शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने देशभर के 18 राज्यों में फैले 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों पर 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर' दिशानिर्देशों का पालन न करने का आरोप है। ये नियम जून 2024 में लागू किए गए थे, जो विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शोध, छात्र संख्या और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हैं।

UGC की तरफ से सख्त कार्रवाई

यूजीसी के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों ने धारा 13 के तहत निर्धारित जानकारी न तो आयोग को जमा की और न ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की। वेबसाइट पर यह जानकारी होमपेज से आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, बिना किसी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गैर-अनुपालन जारी रहने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें नियामकीय जांच और प्रतिबंध शामिल हैं।

यूजीसी ने क्यों लिया फैसला?

यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को कई बार पत्र, ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए चेतावनी दी थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सचिव प्रो. मनीष जोशी ने पत्र में कहा, "छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और संस्थानों को जवाबदेह बनाने का माध्यम है।" आयोग का मानना है कि ऐसी खुली जानकारी से छात्र बेहतर निर्णय ले सकेंगे और शिक्षा प्रणाली में विश्वास मजबूत होगा।

विश्वविद्यालयों की सूची

यूजीसी की वेबसाइट पर जारी नोटिस में इन 54 विश्वविद्यालयों के नाम और स्थान दिए गए हैं। यहां राज्यवार प्रमुख उदाहरण:

राज्यप्रमुख विश्वविद्यालय
गुजरातस्वर्णिम यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद; डायरेक्टर्स कलेक्टिव यूनिवर्सिटी, वडोदरा
हरियाणाओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत; मुलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (कुछ ब्रांच)
असमअसम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी
पंजाबलवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा; चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
राजस्थानजयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी; पूर्ण प्रिया यूनिवर्सिटी, जयपुर
बिहारमगध यूनिवर्सिटी (प्राइवेट ब्रांच); नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी
छत्तीसगढ़केंद्रीय यूनिवर्सिटी (प्राइवेट); बस्तर विश्वविद्यालय
गोवागोवा यूनिवर्सिटी (प्राइवेट सेक्शन)
झारखंडरांची यूनिवर्सिटी (प्राइवेट); सिमडेगा यूनिवर्सिटी
कर्नाटकक्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; जैन यूनिवर्सिटी
उत्तर प्रदेशअमity यूनिवर्सिटी, नोएडा; शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा
उत्तराखंडग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून; उत्तरांचल यूनिवर्सिटी
पश्चिम बंगालआदिगुरु रामचंद्रजी मेडिकल यूनिवर्सिटी; हेरिटेज इंस्टीट्यूट
महाराष्ट्रसिम्बायोसिस इंटरनेशनल, पुणे; डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी
मणिपुरमणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी; सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (प्राइवेट)
सिक्किमसिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी; नमची यूनिवर्सिटी
त्रिपुराआईसीएफएआई ट्रिपुरा; महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी
मध्य प्रदेशजे.एन.यू. जबलपुर (प्राइवेट); रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

कुछ विश्वविद्यालयों ने अब दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उसने सभी जानकारी अपलोड कर दी है और डिफॉल्टर लिस्ट से हटाने की मांग की है। अन्य संस्थान भी जल्द अनुपालन का वादा कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी ने चेतावनी दी है कि वेबसाइट अपलोड के साथ-साथ आयोग को भी जानकारी जमा करनी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / National News / 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बढ़ी दिक्कतें, UGC ने जारी किया नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से भड़का विवाद, खुल कर बोले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव

Ladakh Protest Crackdown
राष्ट्रीय

मौसम ने फिर मारी पलटी! राजस्थान, दिल्ली, नोएडा-गाज़ियाबाद में तेज बारिश, फिजा में घुली ठंडक

IMD rain alert
राष्ट्रीय

पवन सिंह को लेकर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया, कहा- गठबंधन को होगा फायदा

राष्ट्रीय

बिहार में चुनाव आयोग ने उड़ा दिए 48 लाख वोटर्स के नाम, जानें वापस कैसे जुड़वाए नाम

राष्ट्रीय

‘मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन…’, TVK प्रमुख विजय ने सीएम स्टालिन से कही ये बड़ी बात

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.