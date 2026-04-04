UIDAI ने लॉन्च किया नया फीचर, Mappls ऐप से आसानी से खोजें नजदीकी आधार केंद्र

Authorized Aadhaar Centre Location: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। सरकारी कामकाज से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक, लगभग हर प्रक्रिया में आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) समय-समय पर आधार से जुड़ी जानकारियों को अपडेट रखने की सलाह देता रहता है।