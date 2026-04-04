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UIDAI ने लॉन्च किया नया फीचर, Mappls ऐप से आसानी से खोजें नजदीकी आधार केंद्र

UIDAI और MapmyIndia की साझेदारी से नजदीकी आधार केंद्र और कार्ड वेरिफिकेशन मोबाइल पर आसान हो जाएगा।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 04, 2026

UIDAI ने लॉन्च किया नया फीचर (AI Image)

Authorized Aadhaar Centre Location: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। सरकारी कामकाज से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक, लगभग हर प्रक्रिया में आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) समय-समय पर आधार से जुड़ी जानकारियों को अपडेट रखने की सलाह देता रहता है।

आसान हुई सुविधा

आधार कार्ड की जानकारी अब ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट करना काफी आसान हो गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आपको ऑथराइज्ड आधार केंद्र जाना पड़ता है। ऐसे में अक्सर कार्डधारक यह जानने में असमर्थ रहते हैं कि उनके नजदीकी आधार केंद्र कहाँ स्थित है।

UIDAI ने MapmyIndia के साथ की साझेदारी

UIDAI ने हाल ही में MapmyIndia के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, आने वाले महीनों में Mappls ऐप पर सभी ऑथराइज्ड आधार केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से नागरिक आसानी से अपने नजदीकी आधार केंद्र ढूंढ पाएंगे और यह भी जान सकेंगे कि कौन‑सी सेवाएँ उपलब्ध हैं, जैसे-

  • एडल्ट एनरोलमेंट
  • चाइल्ड एनरोलमेंट
  • केवल पता और मोबाइल नंबर अपडेट

जब यह फीचर लाइव होगा, तब Mappls ऐप में सर्च करते ही यूजर्स को अपने पास मौजूद ऑथराइज्ड आधार केंद्रों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। MapmyIndia UIDAI द्वारा उपलब्ध कराई गई डेटा को Mappls प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करेगा, जिससे उपयोगकर्ता को सटीक लोकेशन और सेवाओं की जानकारी मिलेगी।

आधार कार्ड असली है या नकली?

UIDAI ने अपने X (पूर्व Twitter) हैंडल के माध्यम से बताया कि आधार कार्ड की प्रामाणिकता कैसे जानी जाए। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

  • मोबाइल में आधार ऐप खोलें और अपनी 6-डिजिट सुरक्षा पिन दर्ज करें।
  • ऐप खुलने के बाद बॉटम नेविगेशन बार में QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन चुनें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फोन कैमरा सक्रिय हो जाएगा।
  • अब आधार कार्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन करें।
  • QR कोड स्कैन करने के बाद ऐप तुरंत बताएगा कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली।

नई पहल साबित होगी हेल्पफुल

इस नई पहल के साथ, अब नजदीकी आधार केंद्र ढूंढना और आधार कार्ड वेरिफाई करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। UIDAI और MapmyIndia की साझेदारी से नागरिकों को आधार से जुड़ी सभी सुविधाओं का डिजिटल एक्सेस सीधे मोबाइल पर मिलेगा।

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Published on:

04 Apr 2026 10:45 am

Hindi News / National News / UIDAI ने लॉन्च किया नया फीचर, Mappls ऐप से आसानी से खोजें नजदीकी आधार केंद्र

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