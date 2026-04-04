मिडिल ईस्ट जंग का भारत पर असर, गैस संकट से फैक्टरियां ठप, लाखों मजदूरों का पलायन शुरू

Lpg Crisis In India: सूरत के ऊधना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की मशक्कत हो या दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर यूपी-बिहार जाने की भीड़, राजस्थान के कोटपूतली में ऑर्डर के इंतजार में बैठे ट्रक ऑपरेटर हों या बेंगलूरु-हैदराबाद में युवा टेक पेशेवरों को रेस्टारेंट से लौटाते फ्रंट ऑफिस मैनेजर…पश्चिमी एशिया में लड़ी जा रही अमरीका-ईरान जंग के 'घाव' यहां तक महसूस हो रहे हैं। पिछले 35 दिन से लड़ी जा इस रही जंग से उपजे तेल-गैस संकट के कारण फैक्टरियों में उत्पादन प्रभावित होने या खुद का छोटा ठप होने के कारण गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र व तेलंगाना से लाखों प्रवासी श्रमिक घरों को लौट रहे हैं। इन राज्यों से श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार व ओडिशा की ओर जा रहे हैं तो जयपुर-जोधपुर-इंदौर जैसे छोटे शहरों से लोग अपने ही प्रदेश के गांवों में लौट रहे हैं।