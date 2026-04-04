केरल में चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर के काफिले पर हमला, बीच सड़क पर रोककर सुरक्षाकर्मी के साथ की मारपीट

Shashi Tharoor Convoy Attack: केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। थरूर मलप्पुरम जिले के वंडूर में यूडीएफ प्रत्याशी एपी अनिल कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। इस दौरान दो कारों में सवार 8 लोगों ने थरूर की गाड़ी को रोक लिया और सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है।