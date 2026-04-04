नासिक में दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, शिवाजीनगर स्थित राजे बैंक्वेट हॉल में वडजे क्लासेस द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए डिंडोरी तालुका के इंदौर गांव से दरगोड़े परिवार आया हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद परिवार मारुति एक्सएल कार से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे सड़क किनारे बने गहरे कुएं में जा गिरी। कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया।