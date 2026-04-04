F-15 फाइटर जेट के एक पायलट को बचाया, दूसरे की तलाश जारी, बचाने गया हेलीकॉप्टर भी हुआ क्षतिग्रस्त

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लापता F-15E क्रू मेंबर को बचाने के लिए भेजे गए दो एयर फोर्स हेलीकॉप्टर (जिनमें से एक ब्लैक हॉक था) भी हमले में क्षतिग्रस्त हो गए। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के दक्षिण-पश्चिम में एक सी-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। IRGC ने दावा किया कि इन दो में से एक हेलीकॉप्टर को ईरान-इराक सीमा के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। हमले के बाद हेलीकॉप्टर मौके से भाग निकला। इराकी मीडिया चैनलों में रिपोर्ट आई है कि हेलीकॉप्टर को गोली मारी गई और वह इराक के अंदर गिरा। अभी तक पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने हेलीकॉप्टर वाले इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।