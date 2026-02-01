Union Budget 2026: कंटेट क्रिएटर्स की हो गई मौज, बजट में की गई बड़ी घोषणा

डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इन टाउनशिप में पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा जिससे डिग्री के साथ-साथ बच्चों को एक्सपीरियंस भी मिल सके। बजट 2026 में एआई तकनीक को अर्थव्यवस्था की ताकत बताते हुए इसे कंटेंट क्रिएशन में मददगार बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा हुई है, जो देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा जिससे डिजिटल नेटवर्क बढ़ेगा। बजट में गेमिंग सेक्टर में भी 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर करने की घोषणा की गई है। डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजाइन स्कूल भी खोले जाएंगे।