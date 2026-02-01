1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Union Budget 2026: कंटेट क्रिएटर्स की हो गई मौज, बजट में की गई बड़ी घोषणा

बजट 2026 में देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 01, 2026

Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण (फोटो- एएनआई)

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण आज लगातार अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में युवाओं के लिए कई खास घोषणाएं की गई हैं और इसी के चलते इसे युवाशक्ति से प्रेरित बजट बताया गया है। युवाओं में आज के समय में कंटेट क्रिएशन का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले जहां सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था वहीं अब युवा कंटेट क्रिएशन को एक करियर के रूप में देखने लगे हैं। इसी के चलते सरकार ने बजट में कंटेट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है।

क्रिएटर लैब्स होंगे स्थापित

इसके अनुसार देश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इसका मकसद कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देना और बेहतर बनाना है। इन लैब्स की मदद से लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर कंटेट क्रिएशन सीखने का मौका मिलेगा। इससे लोग कंटेट क्रिएशन की बारीकियां सीख पाएंगे और इस फील्ड में बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। इससे क्रिएटर इकोनॉमी भी बढ़ेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का बजट

डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इन टाउनशिप में पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा जिससे डिग्री के साथ-साथ बच्चों को एक्सपीरियंस भी मिल सके। बजट 2026 में एआई तकनीक को अर्थव्यवस्था की ताकत बताते हुए इसे कंटेंट क्रिएशन में मददगार बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा हुई है, जो देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा जिससे डिजिटल नेटवर्क बढ़ेगा। बजट में गेमिंग सेक्टर में भी 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर करने की घोषणा की गई है। डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजाइन स्कूल भी खोले जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Updated on:

01 Feb 2026 12:51 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:26 pm

Hindi News / National News / Union Budget 2026: कंटेट क्रिएटर्स की हो गई मौज, बजट में की गई बड़ी घोषणा
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Budget 2026

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.