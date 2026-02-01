Union Budget 2026: राहुल गांधी ने बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा – “संसद से…”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर दिया है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कई चीज़ें सस्ती हो गई हैं और कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। बजट में सरकार ने कई योजनाएं और सौगातें पेश की हैं। बजट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) समेत कई मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।