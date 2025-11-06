Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में जंगल राज: कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री के काफिले पर TMC कार्यकर्ताओं ने किया हमला

पश्चिम बंगाल के नबद्वीप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसका खंडन करते हुए टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही उनके कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगाया है।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 06, 2025

Union Minister Sukanta Majumdar's Convoy Attacked

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला (फोटो- आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के नबद्वी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां बुधवार रात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। मजूमदार यहां पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे। खबरों के अनुसार, यहां से लौटते समय उनका काफिला TMC और BJP समर्थकों के बीच हो रही एक लड़ाई में फंस गया, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मजूमदार के काफिले में शामिल एक गाड़ी पर हमला कर दिया।

कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया

मजूमदार ने दावा किया कि उनके काफिले पर बिना वजह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था और सभी हमलावर नशे में थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, TMC समर्थित गुंडों ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा भी, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आईं है। मजूमदार का काफिला घटना स्थल से निकलने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई गई। मजूमदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पायलट गाड़ी में जो शख्स था, उसने खुद बताया कि उसे पत्थर सिर पर लगा। यह दिखाता है कि तृणमूल के गुंडों के सामने पुलिस कितनी बेबस थी।

नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने की हमले की निंदा

पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस हमले की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, आज शाम माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी के तीन पदाधिकारी (नदिया उत्तर ज़िला अध्यक्ष - श्री अर्जुन बिस्वास, नदिया दक्षिण ज़िला अध्यक्ष - श्रीमती अपर्णा नंदी, और दक्षिण ज़िला महासचिव - श्री श्यामा प्रसाद बिस्वास) और उनके कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुवेन्दु ने सीएम ममता पर इस हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि, मैं राजनीतिक पदाधिकारियों पर इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं।

नगरपालिका चेयरमैन बिमान साहा ने किया आरोपों का खंडन

TMC ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से झूठा बताया। साथ ही पलटवार करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर ही TMC कार्यालय पर हमला करने का आरोप भी लगा दिया। TMC द्वारा संचालित नबद्वीप नगरपालिका के चेयरमैन बिमान साहा ने कहा, बीजेपी समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन शाखा, आईएनटीटीयूसी (INTTUC), के एक स्थानीय कार्यालय पर हमला किया, जिसके बाद नबद्वीप के मुख्य बस स्टैंड पर तनाव फैल गया। साहा ने दावा किया कि, INTTUC के समर्थक जब बस स्टैंड के पास प्रदर्शन कर रहे थे तभी वहां मौजूद स्थानीय बीजेपी समर्थकों ने उन पर फिर से हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों समूहों के बीच धक्का-मुक्की और लड़ाई हो गई।

हाल ही के महीनों में कई बार हो चुके बीजेपी नेताओं पर हमले

बता दें कि, हाल ही के महीनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के काफिलों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई है। पिछले महीने, जलपाईगुड़ी जिले में मालदा जिले की मालदह (उत्तर) लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू की गाड़ी पर हमला हुआ था। आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। इस हमले में मुर्मू जी बुरी तरह घायल हुए थे और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इसी तरह इसी तरह, पिछले साल अक्टूबर में, बीजेपी के दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर भी कथित तौर पर TMC कार्यकर्ताओं द्वारा दार्जिलिंग जिले के सुकिया पोखरी इलाके में हमला किया गया था।

Published on:

06 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में जंगल राज: कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री के काफिले पर TMC कार्यकर्ताओं ने किया हमला

