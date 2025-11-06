पश्चिम बंगाल में जंगल राज: कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री के काफिले पर TMC कार्यकर्ताओं ने किया हमला

TMC ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से झूठा बताया। साथ ही पलटवार करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर ही TMC कार्यालय पर हमला करने का आरोप भी लगा दिया। TMC द्वारा संचालित नबद्वीप नगरपालिका के चेयरमैन बिमान साहा ने कहा, बीजेपी समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन शाखा, आईएनटीटीयूसी (INTTUC), के एक स्थानीय कार्यालय पर हमला किया, जिसके बाद नबद्वीप के मुख्य बस स्टैंड पर तनाव फैल गया। साहा ने दावा किया कि, INTTUC के समर्थक जब बस स्टैंड के पास प्रदर्शन कर रहे थे तभी वहां मौजूद स्थानीय बीजेपी समर्थकों ने उन पर फिर से हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों समूहों के बीच धक्का-मुक्की और लड़ाई हो गई।