उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल, कुलदीप सेंगर की जमानत को CBI ने दी चुनौती

इस फैसले के बाद पीड़िता और उनकी मां ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जहां कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का दिया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। पीड़िता ने हाई कोर्ट के फैसले को "काल (मृत्यु) से कम नहीं" बताया और कहा कि वह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने कहा, "ऐसे मामले में अगर दोषी को जमानत मिल जाए, तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?" पीड़िता और उनकी मां ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की और कानूनी मदद मांगी। उन्होंने शीर्ष वकील की सहायता और कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण की मांग की, जान को खतरा बताते हुए।