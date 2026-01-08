वाराणसी में फोन चोरी, मुंबई से इंजीनियर ने खुद किया ट्रैक, पुलिस सस्पेंड

चोरी हुआ फोन मुंबई से इंजीनियर ने ढूंढा (AI Image)
उत्तर प्रदेश का वाराणसी सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह श्रद्धा नहीं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा में पुलिस की लापरवाही है। अस्सी घाट पर मोबाइल चोरी की एक घटना ने न सिर्फ पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि एक महिला पर्यटक की सूझबूझ ने पूरे मामले की परतें खोल दीं हैं।
मुंबई के घाटकोपर इलाके की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता गुप्ता पिछले हफ्ते अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने आई थीं। अस्सी घाट पर शाम की गंगा आरती के दौरान भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर ने उनकी जेब से करीब डेढ़ से दो लाख रुपये कीमत का आईफोन चुरा लिया और मौके से फरार हो गया।
घटना के तुरंत बाद अंकिता ने भेलूपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण अंकिता ने फोन की लोकेशन ट्रैक करने का फैसला किया। दोस्तों की तकनीकी मदद से उन्होंने अपने चोरी हुए आईफोन की लोकेशन मंडुआडीह इलाके में एक घर के अंदर ट्रेस कर ली और इसकी जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। वहां से न सिर्फ अंकिता का आईफोन बरामद हुआ, बल्कि 12 अन्य चोरी हुए मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
मामले के सामने आने के बाद डीसीपी काशी जोन गौरव सिंह ने पूरे मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए। जांच में अस्सी पुलिस चौकी इंचार्ज की गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसके चलते उन्हें 4 जनवरी को ससपेंड कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और चोरी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग