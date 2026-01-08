वाराणसी में फोन चोरी, मुंबई से इंजीनियर ने खुद किया ट्रैक, पुलिस सस्पेंड

घटना के तुरंत बाद अंकिता ने भेलूपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण अंकिता ने फोन की लोकेशन ट्रैक करने का फैसला किया। दोस्तों की तकनीकी मदद से उन्होंने अपने चोरी हुए आईफोन की लोकेशन मंडुआडीह इलाके में एक घर के अंदर ट्रेस कर ली और इसकी जानकारी पुलिस को दी।