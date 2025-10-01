75 साल के बुजुर्ग ने 35 की महिला से रचाई शादी, अगली सुबह…

उत्तर प्रदेश में 75 वर्षीय व्यक्ति ने 35 वर्षीय महिला से की शादी (फोटो- एक्स पोस्ट)
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक 75 साल के आदमी ने 35 साल की महिला से शादी रचाई और शादी के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। सांगरूराम नामक इस व्यक्ति की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने अपने घर वालों के विरोध में जाकर इस महिला से शादी की थी, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक वह इस शादी में नहीं रह सका। शादी के अगले दिन ही स्वास्थ्य कारणों से उसकी मौत हो गई।
ज़िले के कुछमुछ गांव के रहने वाले सांगरूराम की पहली पत्नी की मौत साल भर पहले हुई थी। इसके बाद से ही वह अकेला अपना जीवन बिता रहा था। सांगरूराम के कोई औलाद नहीं है और वह खेती करके अपना पेट पालता है। अकेलेपन से परेशान होकर सांगरूराम ने दूसरी शादी करने का विचार बनाया। हालांकि उसके परिवार वालों ने उसकी इस बात का समर्थन नहीं किया और उसके 75 साल की उम्र में दूसरी शादी करने का जमकर विरोध किया। लेकिन सांगरूराम अपनी बात से पीछे नहीं हटा और उसने तय कर लिया कि वह दूसरी शादी जरूर करेगा।
इसके बाद सांगरूराम ने जलालपुर इलाके की रहने वाली 35 साल की मनभावती से शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने सोमवार 29 सिंतबर को पहले कोर्ट में रजिस्टर मैरिज की और उसके बाद एक स्थानीय मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की रस्में निभाई। शादी के दौरान ने बहुत सारी कस्में खाई और वादें किए। सांगरूराम ने घर-गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी संभालने का भरोसा दिलाया और मनभावती ने उसके घर का ख्याल रखने का वादा किया।
लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और शादी के अगले दिन की सुबह ही सांगरूराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांगरूराम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांगरूराम की अचानक मौत से गांव में अफ्वाहें फैलने लगी है। शादी के बाद अगले ही दिन सांगरूराम की मौत होने से कुछ गांव वालों में संदेह पैदा हुआ कि कही इसमें उसकी नई पत्नी का हाथ तो नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सांगरूराम की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है। दिल्ली में रह रहे सांगरूराम के भतीजे ने भी संदेह के चलते अंतिम संस्कार की रश्मों को रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव पहुंचने से पहले सांगरूराम का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। अब देखना है कि क्या सांगरूराम का पोस्टमार्टम होगा या मामला पारिवारिक स्तर पर सुलझ जाएगा।
