75 साल के बुजुर्ग ने 35 की महिला से रचाई शादी, अगली सुबह…

लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और शादी के अगले दिन की सुबह ही सांगरूराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांगरूराम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांगरूराम की अचानक मौत से गांव में अफ्वाहें फैलने लगी है। शादी के बाद अगले ही दिन सांगरूराम की मौत होने से कुछ गांव वालों में संदेह पैदा हुआ कि कही इसमें उसकी नई पत्नी का हाथ तो नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सांगरूराम की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है। दिल्ली में रह रहे सांगरूराम के भतीजे ने भी संदेह के चलते अंतिम संस्कार की रश्मों को रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव पहुंचने से पहले सांगरूराम का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। अब देखना है कि क्या सांगरूराम का पोस्टमार्टम होगा या मामला पारिवारिक स्तर पर सुलझ जाएगा।