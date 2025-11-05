सब्जीवाले की चमकी किस्मत: दोस्त से मांगे 500 रुपए उधार, 11 करोड़ की लगी लॉटरी

सब्जीवाले ने जीती 11 करोड़ की लॉटरी (ANI Videoscreenshot)
दिवाली पर एक साधारण सब्जी बेचने वाले की जिंदगी बदल गई। राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपूतली निवासी अमित सेहरा ने पंजाब के 'दिवाली बंपर 2025' में 11 करोड़ जीते हैं। यह टिकट उन्होंने अपने दोस्त मुकेश से 500 रुपये उधार लेकर बठिंडा की रतन लॉटरी एजेंसी से खरीदा था। अमित की जीत न सिर्फ उनकी मेहनत की मिसाल है, बल्कि किस्मत के खेल की भी एक अनोखी कहानी है।
अमित, जो रोज सुबह 5 बजे से शाम तक सड़कों पर आलू-प्याज और टमाटर की ठेला लगाकर गुजारा करते थे, ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का पहला लॉटरी टिकट था। "मैं तो कभी लॉटरी के बारे में सोचता भी नहीं था। मुकेश के साथ पंजाब के मोगा जाते वक्त बठिंडा में चाय पीने रुके थे। वहां लॉटरी स्टॉल दिखा, तो मुकेश ने कहा, 'तू भगवान पर इतना विश्वास करता है, एक टिकट ले ले।' मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ही 500 रुपये दिए। घर लौटकर टिकट बैग में रख दिया था।
लॉटरी का ड्रा 31 अक्टूबर को लुधियाना में शाम 8 बजे हुआ था। 1 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद मुकेश ने अमित को फोन किया और बताया कि टिकट नंबर A438586 पर 11 करोड़ का पहला पुरस्कार लगा है। लेकिन अमित का मोबाइल फोन खराब हो चुका था, इसलिए उन्हें शुरुआत में विश्वास ही नहीं हुआ। "मुझे लॉटरी चेक करने का तरीका भी नहीं पता था। एजेंसी से कॉल आया, लेकिन मैंने सोचा कोई धोखा होगा।
मंगलवार को अमित अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ पहुंचा, जहां उन्होंने का दावा दर्ज कराया। नियमों के अनुसार, विजेता को 30 दिनों (कुछ स्रोतों में 25 दिन) के अंदर दावा करना होता है, वरना लॉटरी रद्द हो जाती है। कुल 18.84 लाख टिकट बिके थे, जिनमें 36.14 करोड़ रुपये के पुरस्कार वितरित किए गए। दूसरा पुरस्कार 10 लाख और तीसरा 5 लाख रुपये का है। अमित को पुरस्कार राशि पर 30-33% टैक्स कटौती के बाद लगभग 7-8 करोड़ रुपये होंगे।
अमित ने अपने दोस्त मुकेश को 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। "मुकेश ने न सिर्फ पैसे दिए, बल्कि विश्वास भी जगाया। उनकी दो बेटियों को 50-50 लाख दूंगा। बाकी रकम से बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करूंगा।
