Vice President Election Result: वोटों की गिनती शुरू, कुछ देर में आएंगे नतीजे

Vice President Election Result: जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इस पद के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला हुआ। मतदान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। विपक्ष एकजुट है। उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है।