Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Vice President Election Result: वोटों की गिनती शुरू, कुछ देर में आएंगे नतीजे

Vice President Result: देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटों की गिनती शाम 6 बजे बाद शुरू हुई।

भारत

Ashib Khan

Sep 09, 2025

उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती जारी (Photo-X)

Vice President Election Result: जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इस पद के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला हुआ। मतदान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। विपक्ष एकजुट है। उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है।

कितने सांसदों ने किया वोट

राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 788 सांसद है, लेकिन फिलहाल दोनों सदनों में कुल 7 सीटें रिक्त है। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 सांसदों को वोट करना था। इनमें से 12 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 769 सांसदों ने वोट डाला।

3 बजे तक हुआ 96 प्रतिशत मतदान 

बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक करीब 96 प्रतिशत मतदान हो गया था। चुनाव में दोनों सदनों के सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 

धनखड़ ने दिया था इस्तीफा

बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद काफी सवाल उठे थे। विपक्ष ने सरकार से धनखड़ के बारे में कई बार सवाल पूछे कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां है। दरअसल, धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। 

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 07:09 pm

Published on:

09 Sept 2025 07:08 pm

Hindi News / National News / Vice President Election Result: वोटों की गिनती शुरू, कुछ देर में आएंगे नतीजे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.