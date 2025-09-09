Vice President Election Result: वोटों की गिनती शुरू, कुछ देर में आएंगे नतीजे

Vice President Election Result: जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इस पद के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला हुआ। मतदान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। विपक्ष एकजुट है। उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है।
राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 788 सांसद है, लेकिन फिलहाल दोनों सदनों में कुल 7 सीटें रिक्त है। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 सांसदों को वोट करना था। इनमें से 12 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 769 सांसदों ने वोट डाला।
बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक करीब 96 प्रतिशत मतदान हो गया था। चुनाव में दोनों सदनों के सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद काफी सवाल उठे थे। विपक्ष ने सरकार से धनखड़ के बारे में कई बार सवाल पूछे कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां है। दरअसल, धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।