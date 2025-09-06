9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव, 6 और 8 को बीजेपी और एनडीए सांसदों के लिए Grand Dinner

Vice President Election 2025 Date: आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों का शेड्यूल बेहद व्यस्त है। 6 से 8 सितंबर के बीच सांसद दो कार्यशालाओं और दो रात्रिभोजों (Dinner) में हिस्सा लेंगे, जो पार्टी की रणनीति और समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।