राष्ट्रीय

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव, 6 और 8 को बीजेपी और एनडीए सांसदों के लिए Grand Dinner

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों के लिए तीन दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी एनडीए के सभी सदस्यों के लिए डिनर भी आयोजित करेंगे।

भारत

Devika Chatraj

Sep 06, 2025

Vice President Election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले खास डिनर (X)

Vice President Election 2025 Date: आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों का शेड्यूल बेहद व्यस्त है। 6 से 8 सितंबर के बीच सांसद दो कार्यशालाओं और दो रात्रिभोजों (Dinner) में हिस्सा लेंगे, जो पार्टी की रणनीति और समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

6 और 7 सितंबर को डिनर

  • शनिवार (6 सितंबर) की शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों के लिए एक खास डिनर का आयोजन करेंगे। यह आयोजन सांसदों के बीच एकजुटता और विचार-विमर्श को बढ़ावा देने का अवसर होगा।
  • रविवार (7 सितंबर) को सांसद संसद भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगे। इस कार्यशाला में पार्टी के प्रमुख मुद्दों, नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना है।

8 सितंबर को वर्कशॉप का आयोजन

सोमवार (8 सितंबर) को एक और तीन घंटे की वर्कशॉप आयोजित होगी, जिसके बाद सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रात्रिभोज में शामिल होंगे। इस रात्रिभोज में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य सांसद भी मौजूद रहेंगे, जो गठबंधन की एकता को दर्शाएगा।

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव

इन आयोजनों के बाद, मंगलवार (9 सितंबर) को एनडीए सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। इस व्यस्त कार्यक्रम के जरिए भाजपा न केवल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, बल्कि गठबंधन के भीतर समन्वय और एकजुटता को भी मजबूत कर रही है।

pm modi

PM Narendra Modi

