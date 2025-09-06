9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव, 6 और 8 को बीजेपी और एनडीए सांसदों के लिए Grand Dinner

Vice President Election 2025 Date: आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों का शेड्यूल बेहद व्यस्त है। 6 से 8 सितंबर के बीच सांसद दो कार्यशालाओं और दो रात्रिभोजों (Dinner) में हिस्सा लेंगे, जो पार्टी की रणनीति और समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।
सोमवार (8 सितंबर) को एक और तीन घंटे की वर्कशॉप आयोजित होगी, जिसके बाद सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रात्रिभोज में शामिल होंगे। इस रात्रिभोज में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य सांसद भी मौजूद रहेंगे, जो गठबंधन की एकता को दर्शाएगा।
इन आयोजनों के बाद, मंगलवार (9 सितंबर) को एनडीए सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। इस व्यस्त कार्यक्रम के जरिए भाजपा न केवल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, बल्कि गठबंधन के भीतर समन्वय और एकजुटता को भी मजबूत कर रही है।