विजय माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जब्त संपत्ति और बकाया कर्ज का ब्यौरा मांगा

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर बैंकों द्वारा उनके लोन डिफॉल्ट से जुड़ी अब तक जब्त की गई संपत्तियों और बकाया कर्ज का विस्तृत विवरण मांगा है। याचिका में माल्या ने यह भी मांग की है कि वसूली हो चुकी राशि पर बैंकों को ब्याज लगाना बंद कर देना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ललिता कन्नेगंती की सिंगल जज बेंच ने सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।