Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘असहनीय दर्द और दुख’… करूर भगदड़ पर एक्टर विजय की पहली प्रतिक्रिया, डीएमके ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में हुई भगदड़ में 39 लोग मारे गए है। इस घटना को विजय ने अत्यंत दुखदायी बताते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। वहीं डीएमके ने विजय की गिरफ्तारी की मांग की है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 28, 2025

Actor Vijay addressing a rally in Karur

करूर में रैली को संबोधित करते एक्टर विजय (फोटो- एएनआई)

तमिलनाडु के करूर में हुई भगड़द पर टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी की चुनावी रैली के दौरान हुई इस दुर्घटना पर भारी दुख जताते हुए विजय ने कहा कि, मैं इस घटना के बाद से असहनीय पीड़ा में हूं। उन्होंने कहा, भगदड़ में हुई मौतों से मेरा दिल टूट गया, मैं असहनीय, अकथनीय पीड़ा और दुख में हूं। बता दे कि इस भगदड़ में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है। इसे लेकर डीएमके ने टीवीके पर जान बूझकर रैली में भीड़ जुटाने का आरोप लगाते हुए विजय की गिरफ्तारी की मांग की है।

विजय ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

विजय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस दुर्घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। विजय ने लिखा, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और दुख से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते मरने वाले पीड़ितों के परिवारों को दस लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रविवार तड़के करूर पहुंचे और अस्पताल जाकर इस हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात भी की।

डीएमके ने कहा, विजय जिम्मेदार उसे गिरफ्तार करो

वहीं डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुराई ने इस घटना पर बात करते हुए अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, यह इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा सोची-समझी चाल है। लोगों ने लगभग छह घंटे तक इंतजार किया। वे सभी वहां मौजूद थे। उन्होंने (विजय और उनकी टीम ने) ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि भीड़ जुटाई जा सके। यह आयोजकों की घटिया चाल है और इसमें आपराधिक लापरवाही है। डीएमके नेता ने आगे कहा, जो भी जिम्‍मेदार है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और विजय दोषी हैं। वे अपनी जिम्‍मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

विजय के भाषण के दौरान बेकाबू हुई भीड़

शनिवार शाम को करूर में आयोजित तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी की इस रैली में भारी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। रैली में विजय के भाषण के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी के चलते कई लोग गिर गए और बेहोश हो गए और फिर वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में नौ बच्चों और 17 महिलाओं सहित कम से कम 39 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। भगदड़ के तुरंत बाद विजय दुर्घटनास्थल से निकल कर चेन्नई रवाना हो गए थे। इस दौरान विजय मीडिया से बचते नजर आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 09:52 am

Published on:

28 Sept 2025 09:49 am

Hindi News / National News / ‘असहनीय दर्द और दुख’… करूर भगदड़ पर एक्टर विजय की पहली प्रतिक्रिया, डीएमके ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पटना एयरपोर्ट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था शख्स, फर्जी सेना का ID और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा कार्ड बरामद

Bihar crime
राष्ट्रीय

TVK rally stampede: करूर चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, मृतकों की संख्या बढ़ी, राज्य सरकार ने जारी किया नया आंकड़ा

राष्ट्रीय

RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले, ‘देश के मुसलमानों का हक खा रहे घुसपैठिए, हजरत मोहम्मद मुसलमानों की पहचान की बुनियाद’

इंद्रेश कुमार
राष्ट्रीय

IMD Alert: अगले 48 घंटे में होगी बारिश, इन राज्यों में अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
राष्ट्रीय

UNGA में बोले जयशंकर, ‘पाकिस्तान आतंक का सेंटर, वहां होता है आतंकियों का गुनगान’

India US Trade Tension 2025
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.