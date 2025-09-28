‘असहनीय दर्द और दुख’… करूर भगदड़ पर एक्टर विजय की पहली प्रतिक्रिया, डीएमके ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

करूर में रैली को संबोधित करते एक्टर विजय (फोटो- एएनआई)
तमिलनाडु के करूर में हुई भगड़द पर टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी की चुनावी रैली के दौरान हुई इस दुर्घटना पर भारी दुख जताते हुए विजय ने कहा कि, मैं इस घटना के बाद से असहनीय पीड़ा में हूं। उन्होंने कहा, भगदड़ में हुई मौतों से मेरा दिल टूट गया, मैं असहनीय, अकथनीय पीड़ा और दुख में हूं। बता दे कि इस भगदड़ में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है। इसे लेकर डीएमके ने टीवीके पर जान बूझकर रैली में भीड़ जुटाने का आरोप लगाते हुए विजय की गिरफ्तारी की मांग की है।
विजय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस दुर्घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। विजय ने लिखा, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और दुख से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते मरने वाले पीड़ितों के परिवारों को दस लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रविवार तड़के करूर पहुंचे और अस्पताल जाकर इस हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात भी की।
वहीं डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुराई ने इस घटना पर बात करते हुए अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, यह इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा सोची-समझी चाल है। लोगों ने लगभग छह घंटे तक इंतजार किया। वे सभी वहां मौजूद थे। उन्होंने (विजय और उनकी टीम ने) ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि भीड़ जुटाई जा सके। यह आयोजकों की घटिया चाल है और इसमें आपराधिक लापरवाही है। डीएमके नेता ने आगे कहा, जो भी जिम्मेदार है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और विजय दोषी हैं। वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।
शनिवार शाम को करूर में आयोजित तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी की इस रैली में भारी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। रैली में विजय के भाषण के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी के चलते कई लोग गिर गए और बेहोश हो गए और फिर वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में नौ बच्चों और 17 महिलाओं सहित कम से कम 39 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। भगदड़ के तुरंत बाद विजय दुर्घटनास्थल से निकल कर चेन्नई रवाना हो गए थे। इस दौरान विजय मीडिया से बचते नजर आए।
