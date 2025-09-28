‘असहनीय दर्द और दुख’… करूर भगदड़ पर एक्टर विजय की पहली प्रतिक्रिया, डीएमके ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

विजय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस दुर्घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। विजय ने लिखा, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और दुख से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते मरने वाले पीड़ितों के परिवारों को दस लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रविवार तड़के करूर पहुंचे और अस्पताल जाकर इस हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात भी की।