Viral Video: चचा-चाची ने मचा दिया धमाल, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही उनकी मजेदार रील

Funny uncle and aunt viral reel: आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई इंस्टाग्राम रील्स बनाने में लगा है। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, तो कोई मजेदार एक्टिंग कर अपने वीडियो से लोगों को हंसाता है। ऐसे ही एक चचा-चाची (funny uncle and aunt reel) ने अपने कमाल के अंदाज से इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया है। इन दोनों का वीडियो (viral Instagram video) इतनी पॉपुलर हो गया है कि अब ये इंटरनेट पर छा गए हैं। इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र के चचा और उनकी चाची ने बॉलीवुड गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दोनों ने कुर्ता-पायजामा पहन कर गाने पर लिपसिंक और एक्टिंग (Bollywood lip-sync reel) करते हुए ऐसा मजेदार नजारा दिखाया कि लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो गए। दोनों की बॉन्डिंग और जोड़ी ,देख कर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। यह वीडियो baba_badri_official एकाउंट से शेयर किया गया है।इस वीडियो (social media viral video) को देख कर लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जोश और मस्ती की कोई सीमा नहीं होती।