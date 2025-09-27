Viral Video: चचा-चाची ने मचा दिया धमाल, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही उनकी मजेदार रील

Funny uncle and aunt viral reel: आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई इंस्टाग्राम रील्स बनाने में लगा है। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, तो कोई मजेदार एक्टिंग कर अपने वीडियो से लोगों को हंसाता है। ऐसे ही एक चचा-चाची (funny uncle and aunt reel) ने अपने कमाल के अंदाज से इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया है। इन दोनों का वीडियो (viral Instagram video) इतनी पॉपुलर हो गया है कि अब ये इंटरनेट पर छा गए हैं। इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र के चचा और उनकी चाची ने बॉलीवुड गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दोनों ने कुर्ता-पायजामा पहन कर गाने पर लिपसिंक और एक्टिंग (Bollywood lip-sync reel) करते हुए ऐसा मजेदार नजारा दिखाया कि लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो गए। दोनों की बॉन्डिंग और जोड़ी ,देख कर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। यह वीडियो baba_badri_official एकाउंट से शेयर किया गया है।इस वीडियो (social media viral video) को देख कर लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जोश और मस्ती की कोई सीमा नहीं होती।
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘baba_badri_official’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इस वीडियो को 80 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक भी कर चुके हैं। इसके अलावा, वीडियो पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, जिनमें से कुछ मजाकिया तो कुछ तारीफ करने वाले हैं।
लोगों ने इस वीडियो को देखकर मजेदार कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा, “सावधान, पुराने खिलाड़ी फिर से मैदान में उतर आए हैं।” वहीं, दूसरे ने कहा, “अब नौजवानों को भी चचा-चाची से सीखनी पड़ेगी।” कई लोगों ने इसे ‘एंटरटेनमेंट का खजाना’ बताया, तो कुछ ने इसे असली देसी स्वैग करार दिया। कुछ यूजर्स ने चचा-चाची की हिम्मत की तारीफ की, वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘इतनी मस्ती देख कर गुस्सा भी आता है।’
इस वायरल वीडियो ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया और रील्स की दुनिया में उम्र कोई बाधा नहीं होती। चचा-चाची ने अपनी जोड़ी और कॉन्फिडेंस से साबित कर दिया है कि मस्ती और खुशी का कोई उम्र नहीं होती। उनके इस वीडियो ने ना सिर्फ लोगों को हंसाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं।
इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग। चचा-चाची की जोड़ी ने बिना किसी बड़ी तैयारी के दिल जीत लिया। बॉलीवुड गाने पर उनकी सिंक्रोनाइज्ड एक्टिंग और एक्सप्रेशन देखना सच में बहुत मजेदार था। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी लोकप्रिय हो गया।
इस तरह के वीडियो से साफ होता है कि सोशल मीडिया पर अब सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग अपने टेलेंट और मस्ती को शेयर कर सकते हैं। चचा-चाची की इस रील ने हमें ये भी सिखाया कि लाइफ में कभी भी मस्ती करना बंद नहीं करना चाहिए।