Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Viral Video: चचा-चाची ने मचा दिया धमाल, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही उनकी मजेदार रील

Funny uncle and aunt viral reel: चचा-चाची ने एक मजेदार बॉलीवुड गाने पर इंस्टाग्राम रील बनाई, जो वायरल होकर इंटरनेट पर धमाल मचा रही है।

भारत

MI Zahir

Sep 27, 2025

Funny uncle and aunt viral reel
चचा-चाची के वायरल वीडियो का स्क्रीन शॉट।

Funny uncle and aunt viral reel: आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई इंस्टाग्राम रील्स बनाने में लगा है। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, तो कोई मजेदार एक्टिंग कर अपने वीडियो से लोगों को हंसाता है। ऐसे ही एक चचा-चाची (funny uncle and aunt reel) ने अपने कमाल के अंदाज से इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया है। इन दोनों का वीडियो (viral Instagram video) इतनी पॉपुलर हो गया है कि अब ये इंटरनेट पर छा गए हैं। इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र के चचा और उनकी चाची ने बॉलीवुड गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दोनों ने कुर्ता-पायजामा पहन कर गाने पर लिपसिंक और एक्टिंग (Bollywood lip-sync reel) करते हुए ऐसा मजेदार नजारा दिखाया कि लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो गए। दोनों की बॉन्डिंग और जोड़ी ,देख कर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। यह वीडियो baba_badri_official एकाउंट से शेयर किया गया है।इस वीडियो (social media viral video) को देख कर लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जोश और मस्ती की कोई सीमा नहीं होती।

लाखों लोग देख चुके हैं ये वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘baba_badri_official’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इस वीडियो को 80 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक भी कर चुके हैं। इसके अलावा, वीडियो पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, जिनमें से कुछ मजाकिया तो कुछ तारीफ करने वाले हैं।

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

लोगों ने इस वीडियो को देखकर मजेदार कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा, “सावधान, पुराने खिलाड़ी फिर से मैदान में उतर आए हैं।” वहीं, दूसरे ने कहा, “अब नौजवानों को भी चचा-चाची से सीखनी पड़ेगी।” कई लोगों ने इसे ‘एंटरटेनमेंट का खजाना’ बताया, तो कुछ ने इसे असली देसी स्वैग करार दिया। कुछ यूजर्स ने चचा-चाची की हिम्मत की तारीफ की, वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘इतनी मस्ती देख कर गुस्सा भी आता है।’

सोशल मीडिया पर उम्र की कोई सीमा नहीं

इस वायरल वीडियो ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया और रील्स की दुनिया में उम्र कोई बाधा नहीं होती। चचा-चाची ने अपनी जोड़ी और कॉन्फिडेंस से साबित कर दिया है कि मस्ती और खुशी का कोई उम्र नहीं होती। उनके इस वीडियो ने ना सिर्फ लोगों को हंसाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

आखिर क्यों वायरल हुआ ये वीडियो?

इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग। चचा-चाची की जोड़ी ने बिना किसी बड़ी तैयारी के दिल जीत लिया। बॉलीवुड गाने पर उनकी सिंक्रोनाइज्ड एक्टिंग और एक्सप्रेशन देखना सच में बहुत मजेदार था। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी लोकप्रिय हो गया।

सभी शेयर कर सकते हैं टेलेंट और मस्ती

इस तरह के वीडियो से साफ होता है कि सोशल मीडिया पर अब सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग अपने टेलेंट और मस्ती को शेयर कर सकते हैं। चचा-चाची की इस रील ने हमें ये भी सिखाया कि लाइफ में कभी भी मस्ती करना बंद नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Viral Video: दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक धरती में धंसी सड़क, देखते ही देखते समा गए कई वाहन
विदेश

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Updated on:

27 Sept 2025 01:09 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / National News / Viral Video: चचा-चाची ने मचा दिया धमाल, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही उनकी मजेदार रील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.