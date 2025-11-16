देर रात काम करते देख, मैनेजर ने किया ऐसा मैसेज! लोगों ने कहा कंपनी का नाम बताओ

जबकि दूसरे यूजर्स ने चेतावनी दी कि रात को देर तक काम करना धीरे-धीरे ऐसी संस्कृति बना देता है जहां मैनेजमेंट समर्पित कर्मचारियों का फायदा उठाने लगता है। आज नींद कमजोरों के लिए है, अगली बार वीकेंड कमजोरों के लिए होगा और जल्द ही मैनेजमेंट को लोगों को इधर-उधर धकेलने में सहजता महसूस होने लगेगी क्योंकि वे देखते हैं कि लोग डेढ़ हफ्ते का काम एक हफ्ते में कर रहे हैं। याद रखें, कॉरपोरेट जगत में अच्छे काम का इनाम हमेशा और ज़्यादा काम होता है। आप रात के दो बजे तक काम करके अपनी टीम के दूसरे सदस्य के लिए गैर-वास्तविक उम्मीदें पैदा करते हैं, जो सिर्फ आठ घंटे काम करते है, वीकेंड पर काम की परवाह नहीं करते और सोमवार को फिर से काम पर लग जाते है।