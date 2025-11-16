देर रात काम करते देख, मैनेजर ने किया ऐसा मैसेज! लोगों ने कहा कंपनी का नाम बताओ

एक युवक को मिला मैनेजर का मैजेस रेडिट पर वायरल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ऐसी हमें ढेरों कहानियां मिल जाती हैं, जिसमें कर्मचारी अपने मैनेजर्स के बुरे व्यवहार और काम के बोझ को लेकर शिकायतें करते हैं। कभी छुट्टी को लेकर विवाद तो तो कभी ड्यूटी के बाद भी काम खत्म करने का प्रेशर। लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई कर्मचारी अपने मैनेजर की तारीफ करे, जो उसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर चलने की हिदायत देता हो।
ऑनलाइन कम्यूनिट में ऐसे परेशान हाल और झुंझलाए कर्मचारियों की लाइन लगी है, लेकिन आजकल एक 26 साल का कर्मचारी सुर्खियों में है जिसने अपने मैनेजर्स के लिए जो लिखा है, उसने इंडियन वर्कप्लेस फोरम Reddit पर बहस छेड़ दी है। उस कर्मचारी ने बताया कि कैसे जब उसके मैनेजर ने ये देखा कि वह देर रात तक काम कर रहा था तो उन्होंने उसे काम बंद करके तुरंत आराम करने को कहा। इस बात पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें कुछ ने मैनेजर्स की तारीफ की, तो कुछ ने संदेह भी जताया है।
कर्मचारी ने कहा कि उसकी 32 साल की मैनेजर हमेशा सेहत को अच्छा रखने पर जोर देती है। उसने बताया कि मेरी मैनेजर ने कभी भी ऑफिस की रेगुलर शिफ्ट के बाद काम करने को नहीं कहा और कभी भी वीकेंड्स पर काम करने को नहीं कहा, जो कि ये दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्वस्थ वातावरण को प्राथमिकताएं देती है.
कुछ ने कंपनी का नाम बताने की इच्छा जताई ताकि वे ऐसी जगह अप्लाई कर सकें जहां इंसानियत को अहमियत दी जाती है। इसका जवाब मे पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अच्छा व्यवहार है, कंपनी की नीति नहीं। हो सकता है कि आपकी किस्मत आपको कंपनी के सबसे घटिया मैनेजर के पास ले जाए।
जबकि दूसरे यूजर्स ने चेतावनी दी कि रात को देर तक काम करना धीरे-धीरे ऐसी संस्कृति बना देता है जहां मैनेजमेंट समर्पित कर्मचारियों का फायदा उठाने लगता है। आज नींद कमजोरों के लिए है, अगली बार वीकेंड कमजोरों के लिए होगा और जल्द ही मैनेजमेंट को लोगों को इधर-उधर धकेलने में सहजता महसूस होने लगेगी क्योंकि वे देखते हैं कि लोग डेढ़ हफ्ते का काम एक हफ्ते में कर रहे हैं। याद रखें, कॉरपोरेट जगत में अच्छे काम का इनाम हमेशा और ज़्यादा काम होता है। आप रात के दो बजे तक काम करके अपनी टीम के दूसरे सदस्य के लिए गैर-वास्तविक उम्मीदें पैदा करते हैं, जो सिर्फ आठ घंटे काम करते है, वीकेंड पर काम की परवाह नहीं करते और सोमवार को फिर से काम पर लग जाते है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग