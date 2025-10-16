‘मेरी आखिरी दिवाली’…तेजी से वायरल हो रहा 21 साल के कैंसर मरीज का पोस्ट, पढ़ कर आप भी हो जाएंगे भावुक

पोस्ट में आगे युवक ने अपने अधूरे सपनों का जिक्र करते हुए लिखा, ट्रेवल करना, अपना ख़ुद का काम शुरू करना और एक कुत्ता गोद लेना मेरा सपना था। लेकिन मेरे पास सीमित समय होने के चलते मुझे लग रहा है कि ये सभी इच्छाएं और सपने मेरे हाथ से फिसल रहे है। अपने पोस्ट के अंत में युवक ने लिखा, फिर मुझे याद आता है कि मेरा समय खत्म हो रहा है, और यह सब विचार बस गायब हो जाते है। मैं घर पर हूं और मुझे अपने माता-पिता के चेहरे पर उदासी दिखाई देती है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यह पोस्ट क्यों लिख रहा हूं। शायद यह सब ज़ोर से कहने के लिए, ताकि इससे पहले कि मैं धीरे से विलुप्त हो जाऊं, मेरे होने का एक छोटा-सा निशान रह जाए।