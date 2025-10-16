‘मेरी आखिरी दिवाली’…तेजी से वायरल हो रहा 21 साल के कैंसर मरीज का पोस्ट, पढ़ कर आप भी हो जाएंगे भावुक

तेजी से वायरल हो रहा 21 साल के कैंसर मरीज का पोस्ट (फोटो- एआई जनरेटेड)
कैंसर से जूझ रहे एक 21 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी आखिरी दिवाली को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट ने लोगों को बहुत भावुक और दुखी कर दिया है और सभी लोग युवक के ठीक होने की कामना कर रहे है। यह पोस्ट रेडिट नामक वेबसाइट पर शेयर किया गया है। इसमें युवक ने बताया है कि वह स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर से पीड़ित है और 2023 में उसे इसके बारे में पता चला था।
युवक ने कैंसर जीत गया टाइटल के साथ यह पोस्ट शेयर किया। उसने लिखा, कई महीनों तक कीमोथेरेपी और अस्पताल में रहने के बाद, डॉक्टरों ने अब हाथ खड़े कर लिए है। इसका मतलब है कि अब उनके पास कोई इलाज नहीं बचा है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और शायद उनके पास इस साल के अंत तक का ही समय बचा है। इसी बीच दिवाली के आने पर युवक ने अपना दुख बयां करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, क्योंकि यह शायद उसकी आखिरी दिवाली हो सकती है।
युवक ने लिखा, जल्द ही दिवाली आने वाली है, और सड़कों पर रोशनी दिखने भी लगी है। यह सोचकर दुख होता है कि मैं इन सब को आखिरी बार देख रहा हूं। मुझे इन रोशनी, हंसी-मज़ाक और शोर की बहुत याद आएगी। यह देखकर अजीब लगता है कि ज़िंदगी तो चल रही है लेकिन मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। मुझे पता है कि अगले साल कोई और मेरी जगह दीये जलाएगा, और मैं बस एक याद बनकर रह जाऊंगा। उसने आगे लिखा, यह अजीब है कि कई बार मैं रात को अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाता हूं, शायद आदत की वजह से, लेकिन मेरे भी कुछ सपने है।
पोस्ट में आगे युवक ने अपने अधूरे सपनों का जिक्र करते हुए लिखा, ट्रेवल करना, अपना ख़ुद का काम शुरू करना और एक कुत्ता गोद लेना मेरा सपना था। लेकिन मेरे पास सीमित समय होने के चलते मुझे लग रहा है कि ये सभी इच्छाएं और सपने मेरे हाथ से फिसल रहे है। अपने पोस्ट के अंत में युवक ने लिखा, फिर मुझे याद आता है कि मेरा समय खत्म हो रहा है, और यह सब विचार बस गायब हो जाते है। मैं घर पर हूं और मुझे अपने माता-पिता के चेहरे पर उदासी दिखाई देती है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यह पोस्ट क्यों लिख रहा हूं। शायद यह सब ज़ोर से कहने के लिए, ताकि इससे पहले कि मैं धीरे से विलुप्त हो जाऊं, मेरे होने का एक छोटा-सा निशान रह जाए।
इस पोस्ट ने लाखों लोगों के दिलों को छूआ है और सभी लोग युवक के ठीक होने की कामना कर रहे है। कुछ लोग एक चमत्कार की उम्मीद करते हुए युवक के ठीक होने की बात भी कहते दिखाई दिए। यूजर्स ने कहा कि, यह पोस्ट दिखाता है कि जीवन कितना नाजुक और क्षणभंगुर हो सकता है। लोगों ने युवक के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देने की बातें कही। वहीं कुछ युजर्स ने युवक को हिम्मत से डटे रहने को कहा।
