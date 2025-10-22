ताज होटल में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने पर विवाद, देखिए Your Story की फाउंडर का वायरल वीडियो

घटना ताज होटल के एक फाइन-डाइनिंग रेस्तरां में घटी, जहां महिला अपनी बहन के साथ डिनर करने आई थीं। वीडियो में महिला गुस्से से लाल होकर कहती नजर आ रही हैं, "मैंने सलवार सूट पहना है, पूरा शरीर ढका हुआ है। कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने से किसी को क्या दिक्कत? आपसे अमीर लोगों को समस्या है क्या?" उनका कहना था कि वह आरामदायक तरीके से बैठी थीं, लेकिन एक अन्य मेहमान की शिकायत पर मैनेजर ने उन्हें 'उचित तरीके' से बैठने की हिदायत दी। मैनेजर ने सफाई देते हुए कहा, "यहां के नियम हैं, दूसरे गेस्ट को असुविधा हो रही है।"