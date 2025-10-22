ताज होटल में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने पर विवाद, देखिए Your Story की फाउंडर का वायरल वीडियो

ताज होटल में पालथी मारकर बैठने को लेकर विवाद (Video Screenshot)
Taj Hotel Viral Video: दिवाली की चमक-दमक के बीच मुंबई के मशहूर ताज होटल में एक छोटी सी घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक महिला को रेस्तरां में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने के लिए मैनेजर ने टोका, जिसके बाद महिला ने गुस्से में पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में महिला का तीखा प्रहार और मैनेजर का जवाब सुनकर नेटिजेंस दो गुटों में बंट गए हैं कुछ होटल के 'एटिकेट' का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ महिला के 'आराम के हक' की बात कर रहे हैं।
घटना ताज होटल के एक फाइन-डाइनिंग रेस्तरां में घटी, जहां महिला अपनी बहन के साथ डिनर करने आई थीं। वीडियो में महिला गुस्से से लाल होकर कहती नजर आ रही हैं, "मैंने सलवार सूट पहना है, पूरा शरीर ढका हुआ है। कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने से किसी को क्या दिक्कत? आपसे अमीर लोगों को समस्या है क्या?" उनका कहना था कि वह आरामदायक तरीके से बैठी थीं, लेकिन एक अन्य मेहमान की शिकायत पर मैनेजर ने उन्हें 'उचित तरीके' से बैठने की हिदायत दी। मैनेजर ने सफाई देते हुए कहा, "यहां के नियम हैं, दूसरे गेस्ट को असुविधा हो रही है।"
महिला ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया, जो महज कुछ घंटों में लाखों व्यूज पा चुका है। उन्होंने लिखा, "ताज होटल जैसी जगह पर भी ऐसी संकीर्ण सोच? रतन टाटा जी की विरासत को कलंकित कर रहे हो!" वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला ने कुर्सी पर पैर मोड़ रखे थे, जो भारतीय संस्कृति में आम है, लेकिन वेस्टर्न फाइन-डाइनिंग एटिकेट के हिसाब से 'अनुचित' माना जाता है।
नेटिजेंस की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं। एक यूजर ने लिखा, "ताज होटल में पालथी मारकर बैठना गलत नहीं, लेकिन पब्लिक प्लेस में दूसरों का ख्याल रखना चाहिए।" वहीं, दूसरे ने टिप्पणी की, "महिला सही है कपड़े सभ्य हैं, तो बैठने का स्टाइल क्यों तय करे होटल?" कुछ यूजर्स ने तो ताज ग्रुप को टैग कर 'माफी मांगने' की मांग भी कर डाली। एक पोस्ट में कहा गया, "रतन टाटा जी की बनाई विरासत को ऐसे तोड़ोगे? यह अस्वीकार्य है।"
