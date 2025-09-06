Viral Video: ब्रिटेन की नदी में गणेश विसर्जन का वीडियो वायरल, जानें वजह

इस वीडियो की सराहने करते हुए कुछ यूजर्स ने कमेंट किए। एक ने लिखा, यह संस्कृति का कितना सुंदर प्रदर्शन है। ऐसा लगता है जैसे विदेश में भी घर जैसा महसूस हो रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, मूर्तियों के इतने करीब हंसों को तैरते देखना जादुई है। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी है, चाहे हम कहीं भी हों। वहीं अन्य यूजर्स ने इस वीडियो की काफी आलोचना की और ऐसा न करने की सलाह दी। वीडियो का विरोध करते हुए एक यूजर ने लिखा, परंपरा के नाम पर लोग विदेशों में नदियों को क्यों प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं दूसरे ने लिखा, परंपरा को जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, गणेश चतुर्थी खुशी फैलाने के लिए है, न कि विवाद।