राष्ट्रीय

Viral Video: ब्रिटेन की नदी में गणेश विसर्जन का वीडियो वायरल, जानें वजह

सोशल मीडिया पर गणपती विसर्जन के कई वीडियो सामने आ रहे है। ऐसा ही एक वीडियो ब्रिटेन से सामने आया है, जिसमें भारतीय समूदाय के कुछ लोग एक नदी में गणपती विसर्जन करते दिखाई दे रहे है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 06, 2025

indians perform Ganesh visarjan in Britain
ब्रिटेन में भारतीयों ने किया गणेश विसर्जन (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)

दस दिन के गणेश उत्सव का आज बप्पा के विसर्जन के साथ अंत होने जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर बप्पा की विदाई के कई वीडियो सामने आ रहे है जो लोगों को काफी पसंद आ रहे है। इनमें न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में विसर्जन के कई वीडियो शामिल है। ऐसा ही एक वीडियो ब्रिटेन से सामने आया है जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भारतीय भक्तों का एक समूह ब्रिटेन की एक नदी में पारंपरिक तरीके से गणपति बप्पा का विसर्जन करते दिखाई दे रहा है।

अब तक 1.6 मिलियन लोगों ने देखा

यह वीडियो संदीप अंथवाल नामक एक यूजर ने शेयर किया है और इसे अभी तक 16 लाख (1.6 मिलियन) से ज़्यादाल लोग देख चुके है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को दो भागों में बाट दिया है और उनके बीच एक बहस शुरु कर दी है। जहां एक तरफ लोग विदेशी जमीन पर अपनी संस्कृती का पालन करने के लिए लोग भारतीय समूदाय की तारीफ कर रहे है वहीं कुछ लोग इससे विदेशी नदियों में होने वाले प्रदूषण को लेकर सवाल खड़े कर रहे है।

वीडियो के कमेंट सेक्शन में दो अलग अलग तरह की बातें

इस वीडियो की सराहने करते हुए कुछ यूजर्स ने कमेंट किए। एक ने लिखा, यह संस्कृति का कितना सुंदर प्रदर्शन है। ऐसा लगता है जैसे विदेश में भी घर जैसा महसूस हो रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, मूर्तियों के इतने करीब हंसों को तैरते देखना जादुई है। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी है, चाहे हम कहीं भी हों। वहीं अन्य यूजर्स ने इस वीडियो की काफी आलोचना की और ऐसा न करने की सलाह दी। वीडियो का विरोध करते हुए एक यूजर ने लिखा, परंपरा के नाम पर लोग विदेशों में नदियों को क्यों प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं दूसरे ने लिखा, परंपरा को जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, गणेश चतुर्थी खुशी फैलाने के लिए है, न कि विवाद।

