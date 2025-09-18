Patrika LogoSwitch to English

Viral Video: अश्लील वीडियो भेजने वाले ड्राइवर को महिला ने पहले ढूंढा फिर सरेआम जमकर पीटा

महाराष्ट्र में एक बस ड्राइवर ने कई बार एक महिला को अश्लील वीडियो भेजे जिसके बाद महिला ने पहले उस ड्राइवर को ढूंढा और फिर उसे सरेआम थप्पड़ लगाए।

भारत

Himadri Joshi

Sep 18, 2025

Maharashtra Woman beats driver for sending obscene video
महाराष्ट्र में अश्लील वीडियो भेजने पर महिला ने ड्राइवर की पिटाई की (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने एक बस ड्राइवर को कथित तौर पर उसे आपत्तिजनक वीडियो भेजने के चलते सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। महिला का दावा है कि इस निजी बस के ड्राइवर ने रिकॉर्ड से उसका नंबर निकाल कर और उसे अश्लील वीडियो भेजे थे। इसके बाद महिला ने उस ड्राइवर को ढूंढा और सब के सामने उसे कई थप्पड़ लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महिला की हिम्मत की सराहना कर रहे है।

कुछ महिनों पर बस कंपनी की टिकट बुक की थी

महिला ने बताया कि उसने कुछ महीने पहले कंकावली में एक निजी ट्रैवल कंपनी के ऑफिस से टिकट बुक किया था। ह अक्सर कंकावली और मुंबई के बीच यात्रा करने के लिए उसी कंपनी की बस सेवा का इस्तेमाल करती थी। इसी कंपनी के एक बस ड्राइवर ने टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड से महिला का फोन नंबर लिया और फिर उसे मैसेजिंग ऐप्स पर अश्लील वीडियो भेजने लगा। ड्राइवर के बार बार यह हरकत दोहरने पर महिला ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया।

महिला ने अपनी साथी के साथ ड्राइवर की पिटाई की

महिला 16 सितंबर की शाम को अपनी एक साथी के साथ कंकावली बस स्टैंड के पास कंपनी के बुकिंग ऑफिस में पहुंची और उसने ड्राइवर के बारे में पता किया। जब ड्राइवर महिला के सामने आया तो उसने अपना फोन दिखा कर उससे सवाल किए और फिर महिला और उसकी साथी ने ड्राइवर को एक के बाद कई थप्पड़ लगाए। इस घटना का वीडियो बना कर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और यह वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ड्राइवर से सवाल करती और फिर सरेआम उसे थप्पड़ लगाती नजर आ रही है।

18 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / National News / Viral Video: अश्लील वीडियो भेजने वाले ड्राइवर को महिला ने पहले ढूंढा फिर सरेआम जमकर पीटा

