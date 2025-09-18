Viral Video: अश्लील वीडियो भेजने वाले ड्राइवर को महिला ने पहले ढूंढा फिर सरेआम जमकर पीटा

महिला 16 सितंबर की शाम को अपनी एक साथी के साथ कंकावली बस स्टैंड के पास कंपनी के बुकिंग ऑफिस में पहुंची और उसने ड्राइवर के बारे में पता किया। जब ड्राइवर महिला के सामने आया तो उसने अपना फोन दिखा कर उससे सवाल किए और फिर महिला और उसकी साथी ने ड्राइवर को एक के बाद कई थप्पड़ लगाए। इस घटना का वीडियो बना कर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और यह वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ड्राइवर से सवाल करती और फिर सरेआम उसे थप्पड़ लगाती नजर आ रही है।