Viral Video: ससुराल वाले बने हैवान, महिला को खंभे से बांधकर जमकर पीटा, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गांव वाले एक के बाद एक कर के महिला को मारते नजर आ रहे हैं। साथ ही वह तीनों लोगों को खंभे से बांध कर उन्हें घूसे और लात मारते है और डंडों से उनकी पिटाई करते है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, महिला जिन दो लोगों के साथ बाजार गई थी, उनमें से एक उसके ससुराल के परिवार का ही है और उसे वह अपना भाई मानती है। लेकिन इसके बावजूद महिला के ससुराल वालों ने दोनों के रिश्ते पर शक किया और उन पर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पुरुष और महिल को रेस्कयू कर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।