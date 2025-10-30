चलती ट्रेन में चोरी हुआ पर्स तो महिला ने किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के एसी (AC) कोच की खिड़की का शीशा तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यह घटना इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में हुई है। इस ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का पर्स चोरी हो गया था, जिसके चलते वह बहुत परेशान हो गई। महिला ने रेलवे कर्मचारियों और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन तुरंत कोई सहायता नहीं मिलने पर महिला गुस्सा हो गई और उसने अपनी सीट के पास लगी एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ दिया।