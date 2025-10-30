चलती ट्रेन में चोरी हुआ पर्स तो महिला ने किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, देखें वीडियो

चलती ट्रेन में चोरी हुआ पर्स तो महिला ने तोड़ी खिड़की (फोटो- एआई जनरेटेड)
सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के एसी (AC) कोच की खिड़की का शीशा तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यह घटना इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में हुई है। इस ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का पर्स चोरी हो गया था, जिसके चलते वह बहुत परेशान हो गई। महिला ने रेलवे कर्मचारियों और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन तुरंत कोई सहायता नहीं मिलने पर महिला गुस्सा हो गई और उसने अपनी सीट के पास लगी एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ दिया।
इस घटना को ट्रेन में सवार एक अन्य यात्री ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। व्यक्ति ने इसे शेयर करते हुए लिखा, महिला को ऐसा करते हुए कोई शर्म नहीं आई। वीडियो में एक महिला बहुत ज़्यादा परेशान हालत में बार-बार एक ट्रे से खिड़की के शीशे पर वार करती है और तब तक नहीं रुकती जब तक वह शीशा टूट नहीं जाता। घटना का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में महिला के पास एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोशल मीडिया यूजर्स ने ज्यादा हैरानी और चिंता व्यक्त की है। घटना पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई यूजर्स ने इस घटना के बाद महिला के व्यवहार की निंदा की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने वीडियो में महिला के पास बैठे बच्चे को लेकर चिंता जताते हुए वीडियो को परेशान करने वाला और असुरक्षित बताया है।
एक यूजर ने लिखा, 0 नागरिक समझ, वह इसलिए चीजें तोड़ रही है ताकि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने के लिए आए। वहीं दूसरे ने लिखा, मुझे हैरानी है कि इस समय हमारे पास अभी भी काम कर रही ट्रेनें हैं। साथ ही, क्या कानूनी तौर पर लागत वसूल करना भी संभव है। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, कोई इस महिला को रोक क्यों नहीं रहा है, कम से कम बच्चे को दूर हटा दो उसे इसमें चोट लग सकती है।
