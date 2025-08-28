CM फडणवीस का ऐलान, विरार हादसे के परिजनों को सरकार देगी 5-5 लाख रुपए

Vasai Ramabai Apartment Collapse: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने विरार में हुए भीषण हादसे के पीड़ितों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा, हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
सीएम फडणवीस ने गुरुवार को इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, "विरार हादसा बेहद दर्दनाक है। हम पीड़ित परिवारों के दुख में उनके साथ हैं। सरकार हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी।" उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में कोई कमी न रहे और घायलों को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बचाव और राहत कार्य शुरू किए। सीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके।
विरार में हुए इस हादसे ने पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ा दी है। सरकार ने पीड़ित परिवारों तक सहायता राशि शीघ्र पहुंचाने और प्रभावितों की हरसंभव मदद करने का वादा किया है।