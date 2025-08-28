CM फडणवीस का ऐलान, विरार हादसे के परिजनों को सरकार देगी 5-5 लाख रुपए

Vasai Ramabai Apartment Collapse: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने विरार में हुए भीषण हादसे के पीड़ितों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा, हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।