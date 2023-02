न्यायिक या पुलिस हिरासत में किसी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना असंवैधानिक: दिल्ली हाईकोर्ट

Submitted by:

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि "न्यायिक या पुलिस हिरासत में किसी भी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना असंवैधानिक है। हिरासत में एक व्यक्ति की बुनियादी गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए।"

Virginity test on female detainee or accused in custody unconstitutional: Delhi High Court