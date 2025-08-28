दिल्ली में वीजा धोखाधड़ी का पर्दाफाश, सर्बिया में नौकरी का लालच देकर 70 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार दो फरार

मुख्य आरोपी जयकब उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है और नेपाली भाषा में दक्षता के कारण नेपाली नागरिकों को आसानी से अपने जाल में फंसाता था। उसका साथी रूपेश, बिहार के सीवान जिले का निवासी, पिछले 15 वर्षों से ट्रैवल एजेंट के रूप में काम कर रहा था। दोनों ने मिलकर सर्बिया, खाड़ी देशों और यूरोप में नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से ठगी की। जयकब ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने साथियों सचिन और जॉर्ज के साथ मिलकर दर्जनों युवाओं से 5-10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ठगे हैं।