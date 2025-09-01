बिहार की तर्ज पर पूरे देश में निकाली जाएगी वोटर अधिकार यात्रा, शिवसेन सांसद संजय राउत ने किया ऐलान

राउत ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक पहल है। इस यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलेगा और अब वोटर अधिकार यात्रा हर राज्य में शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र में भी हमने वोटों की हेराफेरी के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और अब बिहार की तरह वहां भी इस तरह की यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पटना पहुंचे सीपीआई (एम) नेता एमए बेबी ने कहा, प्रदेश के युवाओं और आम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का पूरी तरह से समर्थन किया है। यह यात्रा संविधान में लोगों को दिए गए अधिकार को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि, बिहार में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है।