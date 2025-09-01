बिहार की तर्ज पर पूरे देश में निकाली जाएगी वोटर अधिकार यात्रा, शिवसेन सांसद संजय राउत ने किया ऐलान

विपक्षी पार्टियों ने मिलकर हाल ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया था। वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था। इस यात्रा के आखिरी दिन विपक्ष दलों के तमाम नेता राजधानी पटना पहुंचे। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि इस यात्रा का संदेश बिहार के कोने-कोने तक पहुंचा है और अब बिहार की तर्ज पर देशभर में ये यात्रा निकाली जाएगी। इस क्रांतिकारी यात्रा का उद्देश्य देश भर में वोटों की चोरी जैसी प्रथाओं को रोकना है।
राउत ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक पहल है। इस यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलेगा और अब वोटर अधिकार यात्रा हर राज्य में शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र में भी हमने वोटों की हेराफेरी के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और अब बिहार की तरह वहां भी इस तरह की यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पटना पहुंचे सीपीआई (एम) नेता एमए बेबी ने कहा, प्रदेश के युवाओं और आम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का पूरी तरह से समर्थन किया है। यह यात्रा संविधान में लोगों को दिए गए अधिकार को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि, बिहार में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है।
टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने कहा, चुनाव आयोग के सामने विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर कई सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग के सामने डुप्लीकेट मतदाता की सूची पेश की थी लेकिन उसका भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। त्रिपाठी ने आगे कहा, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर देश को जगाने का काम किया है। हमारा धर्म है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में भरपूर प्यार दिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा।