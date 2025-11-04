JNU में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी, कौन मारेगा बाजी?

इधर, आज सुबह से ही विभिन्न छात्र संगठनों से जुडे़ युवा छात्र नेता मतदान केंद्रों के पास जुट गए। विश्विविद्यालय में कुल 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 9 बजे से ही इन मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई है। पहली पाली का मतदान दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर दूसरी पाली का मतदान प्रारंभ होगा, जो शाम 5 बजकर 30 मिनट तक जारी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव के लिए यह मतदान हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुल 9043 छात्र मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।