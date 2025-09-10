Patrika LogoSwitch to English

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता मनीश तिवारी ने उठाई जांच की मांग

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस-वोटिंग को लेकर उठ रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता मनीश तिवारी ने मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 10, 2025

Congress leader Manish Tiwari
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (फोटो- एएनआई)

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों द्वारा क्रॉस-वोटिंग का मामला देखते ही देखते एक बड़े राजनैतिक विवाद में बदल गया है। भाजपा ने भी क्रॉस वोटिंग करने के लिए विपक्षी सांसदों का धन्यवाद देकर इस मामले को पूरी हवा दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी सांसदों का एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना इंडिया अलायंस में अंदरूनी दरार होने का सबूत है। बीजेपी के लगातार इस मुद्दें को लेकर तंज कसने के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का इस मामले पर बयान सामने आया है। मनीष ने इसे गंभीर विश्वासघात बताते हुए इस मामले की जांच की मांग की है।

कैसे उठे क्रॉसवोटिंग के सवाल

दरअसल, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 427 सांसद है। इसी के साथ वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट डालने की बात कही थी और कुछ अन्य दल भी एनडीए के समर्थन में थे। राधाकृष्णन को जीतने के लिए 377 मतों की जरूरत थी और भाजपा को 440 वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने पर राधाकृष्णन ने 452 वोटों के साथ जीत हासिल की। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे लेकिन उनके उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले। इसके चलते राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया, जो कि इस बात का सीधा प्रमाण है कि इंडिया अलायंस के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले है।

मामले की सिस्टम से जांच की जाए

इस मामले पर अब कांग्रेस के मनीश तिवारी का बयान सामने आया है। तिवारी ने कहा, अगर कोई क्रॉस-वोटिंग हुई है, तो इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। बीजेपी के दावों को लेकर बयान देते हुए तिवारी ने कहा, अगर जो कुछ भी कहा या अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें थोड़ी-सी भी सच्चाई है, तो इसकी पूरे सिस्टम से और तटस्थ जांच होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने इंडिया गठबंधन पर कसा था तंज

तिवारी से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का इस मामले पर बयान सामने आ चुका है। रिजिजू ने क्रॉसवोटिंग के लिए विपक्षी सांसदों को धन्यवाद कह कर इंडिया अलायंस पर तंज कसा था। रिजिजू ने कहा, इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने विवेका का इस्तेमाल करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए मतदान किया।

Published on:

10 Sept 2025 06:17 pm

Hindi News / National News / उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता मनीश तिवारी ने उठाई जांच की मांग

