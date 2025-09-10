उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता मनीश तिवारी ने उठाई जांच की मांग

दरअसल, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 427 सांसद है। इसी के साथ वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट डालने की बात कही थी और कुछ अन्य दल भी एनडीए के समर्थन में थे। राधाकृष्णन को जीतने के लिए 377 मतों की जरूरत थी और भाजपा को 440 वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने पर राधाकृष्णन ने 452 वोटों के साथ जीत हासिल की। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे लेकिन उनके उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले। इसके चलते राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया, जो कि इस बात का सीधा प्रमाण है कि इंडिया अलायंस के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले है।