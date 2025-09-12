मौसम फिर बदलेगा रुख: 12, 13, और 14 सितंबर को देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बिहार राज्य में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में फिर से बारिश का कहर बरसने लगा है। आज उत्तर भारत और सीमांचल क्षेत्रों के 5 से 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में ही आज बारिश होने की संभावना है जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य भर में यैलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कि गिरावट हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में आज 30 से 40 किलोमिटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। प्रदेश में अगले पांच दिनों तक अलग-अलग भागों में भारी वर्षा की संभावना है।