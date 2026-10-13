Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश, जयपुर में गिरे ओले, राजस्थान में 16 अक्टूबर तक बरसात के आसार

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 13 से 15 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 13 से 16 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। जयपुर में ओलावृष्टि के बाद मौसम में आए बदलाव के बीच आने वाले दिनों में भी लोगों को मौसम पर नजर रखने की जरूरत है।