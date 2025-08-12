12 अगस्त 2025,

Weather Update: कई राज्यों में अगले हफ्ते तक भारी बारिश, IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट

Heavy Rains Alert: कई राज्यों में अति भारी वर्षा का अनुमान है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 12, 2025

rajasthan rain alert
Photo- Patrika Network

Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए देशभर में व्यापक बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में अति भारी वर्षा का अनुमान है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। IMD ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी और तटीय इलाकों में भूस्खलन, निचले क्षेत्रों में बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

उत्तर भारत में लगातार भीगेंगे पहाड़ और मैदानी इलाके

उत्तराखंड में 13 अगस्त को अलग-थलग स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 से 15 अगस्त तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 से 14 अगस्त तक भारी वर्षा का अनुमान है।

पूर्वी राजस्थान में 15 से 18 अगस्त के बीच बारिश तेज हो सकती है। साथ ही, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में अगले सात दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है।

पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल में रेड अलर्ट

असम में 12 अगस्त को अति भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 12 अगस्त को बहुत भारी वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक में बारिश का जोर

तेलंगाना में 13 और 14 अगस्त को अति भारी वर्षा की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 12 से 18 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। कर्नाटक के कई हिस्सों में 14 से 18 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 12 और 13 अगस्त को जोरदार वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, दक्षिण भारत में अगले दो दिनों के दौरान 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पूर्व और मध्य भारत में भी बरसेंगे बादल

सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 12 अगस्त को अति भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 12 से 18 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार में 12 और 13 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना है।

पश्चिमी भारत में कोकण-गोवा और महाराष्ट्र के घाट इलाकों में खतरा

कोकण और गोवा में 12 से 18 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 13 से 18 अगस्त तक और गुजरात के कुछ हिस्सों में 16 से 18 अगस्त के बीच जोरदार बारिश हो सकती है।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिम मध्य प्रदेश और कुछ अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5°C से ज्यादा दर्ज किया गया है, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर है। देश में सबसे कम तापमान 19°C हाफलांग (असम) और सबसे अधिक 37°C बौध (ओडिशा) में दर्ज हुआ।

Published on:

12 Aug 2025 09:44 pm

Hindi News / National News / Weather Update: कई राज्यों में अगले हफ्ते तक भारी बारिश, IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट

