Weather Update: कई राज्यों में अगले हफ्ते तक भारी बारिश, IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट

तेलंगाना में 13 और 14 अगस्त को अति भारी वर्षा की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 12 से 18 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। कर्नाटक के कई हिस्सों में 14 से 18 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 12 और 13 अगस्त को जोरदार वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, दक्षिण भारत में अगले दो दिनों के दौरान 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।