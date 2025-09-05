Weather Update: पंजाब और दिल्ली के बाद अब गुजरात पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

देश के कई राज्यों में इस समय बारिश के चलते भारी तबाही मची हुई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ ने इन राज्यों की करोड़ों की संपत्ती को नष्ट कर दिया है और लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी आसमान से बरसती आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग लगातार हर दिन देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है और लगभर हर रोज उम्मीद से ज्यादा बारिश बरस रही है। इसी बीच अब गुजरात राज्य में भी तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए है। राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों में भारी बारिश दर्ज की है जिससे कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है।