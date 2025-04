Weather Update Today: कहीं लू तो कहीं आंधी-बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट

Fairly widespread to widespread thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) and Heavy to very heavy rainfall likely over Assam & Meghalaya, Arunachal Pradesh during 22nd April.



असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 22 अप्रैल के दौरान गरज, बिजली… pic.twitter.com/V88Hkot38q